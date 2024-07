L’AQUILA – “Alla nazionale dei politici gliele canteremo ma, al di là del risultato, l’importante è che arrivi messaggio di impegno e solidarietà. Mi sono preparato mentalmente e fisicamente, giocherò meno bene, per non fare sentire troppo distacco”. Lo ha detto Rocco Hunt, in campo con la nazionale cantanti, per la Partita del Cuore in corso all’Aquila.