PARTITA DEL CUORE ALL’AQUILA: BUS NAVETTA AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO. ECCO I PARCHEGGI CONSIGLIATI

L’AQUILA – “In occasione della partita del Cuore il settore Mobilità ha messo a disposizione di quanti si recheranno allo stadio Gran Sasso-Acconcia un servizio navetta che collegherà il Terminal di Collemaggio, (che può contenere circa 700 auto), all’impianto sportivo.”

È quanto si legge in una nota dell’assessore Laura Cucchiarella che continua: “Si consiglia, inoltre, di utilizzare anche l’area di parcheggio di piazzale Giuseppe Porto e quella commerciale limitrofa al cimitero dell’Aquila. Verrà, inoltre, istituito il senso unico di marcia su Via Cencioni, in direzione via Panella, con apposita ordinanza redatta dalla Polizia Municipale, a partire dalle ore 18”. Sarà quindi possibile parcheggiare sul lato destro della strada al fine di raggiungere agevolmente lo stadio. È stata contestualmente disposta la soppressione delle fermate bus su piazzale Cencioni, per creare una ulteriore area di parcheggio a servizio della manifestazione.

“Queste misure” spiega l’assessore Cucchiarella “verranno adottate per facilitare la sosta dei mezzi degli spettatori in occasione della Partita del Cuore, un evento di grande rilievo e richiamo nazionale, che dà lustro alla città dell’Aquila e coniuga la solidarietà ad una piacevole serata di sport e intrattenimento. È proprio lo scopo benefico che ha spinto l’amministrazione a sostenere l’iniziativa nel nostro stadio”. “Rivolgo quindi a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale un invito alla cittadinanza al rispetto delle modifiche al traffico e soprattutto ad attivarsi per contribuire alle donazioni che saranno devolute all’ospedale Bambino Gesù ed al reparto di pediatria del San Salvatore dell’Aquila” conclude l’assessore.