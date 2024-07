PARTITA DEL CUORE: BIONDI, “ASCOLTI RECORD IN TV, L’AQUILA CAPITALE DELLA SOLIDARIETA'”

L’AQUILA – “La trasmissione della Partita del Cuore, in onda ieri sera su Rai1 in prima serata, oltre ad aver avuto un’eccezionale presenza di pubblico allo stadio Gran Sasso Italo Acconcia, ha ottenuto un grandissimo riscontro anche da parte degli spettatori da casa, con ascolti che hanno superato il 18% di share, per oltre 2 milioni di utenti. Un risultato che ha regalato alla nostra città anche il titolo di capitale della solidarietà”.

Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Cantanti e rappresentanti del mondo politico si sono messi in gioco con la finalità di sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti, e il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici del nosocomio aquilano – sottolinea il primo cittadino – Questa terra, che molto ha ricevuto in termini di aiuti, non solo materiali, da parte della comunità nazionale e internazionale dopo il terremoto del 2009, ha dimostrato una volta di più quanto sia pronta a scendere in campo, anche nel senso letterale della parola come nel match di martedì sera, al fianco di chi ha più bisogno e necessita di essere sostenuto”.

“Il mio ringraziamento, sincero e profondo, va a Settimio Colangelo e Gianluca Pecchini, produttori dell’evento – che rimarrà impresso nella memoria degli aquilani -, al direttore artistico, Leonardo De Amicis, e a quanti hanno seguito in tv la partita e hanno contribuito a sostenere l’iniziativa, a tutti gli artisti e gli esponenti del mondo politico che, senza alcuna distinzione e mettendo d’accordo tutti, hanno indossato una sola casacca: quella della solidarietà”, conclude Biondi.