PARTITA DEL CUORE: BPER SPONSOR EVENTO 16 LUGLIO A L’AQUILA, LITTA, “FESTA DI SOLIDARIETA’ E SPORT”

L’AQUILA – BPER Banca è partner della “Partita del Cuore” 2024, tra la Nazionale cantanti e la Nazionale della politica, che quest’anno sarà ospitata il 16 luglio, con inizio alle 21,15, allo Stadio Gran Sasso d’Italia dell’Aquila.

Il ricavato dell’evento, con il Patrocinio Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, unitamente al Comune dell’Aquila e L’Aquila 1927, saranno destinati all”ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti, e al reparto di Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici. Condurrà la serata Eleonora Daniele.

L’evento è stato presentato, questa mattina, in una conferenza stampa a Roma. Un grande show sportivo e musicale che vedrà la partecipazione di Al Bano, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Paolo Vallesi, Edoardo Bennato, Simone Cristicchi e Amara.

La telecronaca della Partita del Cuore, che sarà trasmessa mercoledì 17 luglio, a partire dalle 21,30, su Rai 1, è affidata alla prima voce della Nazionale, Alberto Rimedio, grazie a Rai Sport.

A bordo campo due inviati speciali Francesca Manzini e Giovanni Vernia.

“Siamo partner di questa manifestazione nazionale ormai da diversi anni, e per la prima volta sarà ospitata a L’Aquila”, ha dichiarato Giuseppe Marco Litta, Responsabile Direzione Regionale Centro Est di BPER Banca, “si tratta di un evento che ha un grande seguito sia come pubblico presente sugli spalti, sia come telespettatori. Con questa sponsorizzazione, BPER si dimostra ancora una volta vicina alle tematiche sociali: siamo convinti che anche questa edizione si confermi un momento imperdibile di spettacolo e divertimento, di promozione e valorizzazione del nostro territorio, ma anche e soprattutto un’occasione importante di solidarietà”.

Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo sarà ricordato il grande e istrionico cantautore Pino D’Angiò, socio fondatore della Nazionale Cantanti, scomparso il 6 luglio 2024.

È già attivo, intanto, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3mila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio.

Sotto la guida di Mister Alban hanno confermato, per Nazionale Cantanti, la propria presenza alla 33^ Partita del Cuore il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even.

Il Capitano della Nazionale della Politica sarà Il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana e i due mister d’eccezione saranno il Presidente del Senato Senatore Ignazio La Russa e il Senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente dell’ Inter Parlamentare Italiana.

E’ ancora possibile acquistare dei biglietti di entrata in loco a 5 euro per la curva nord e sud, a 7 euro per la tribuna est e a 10 euro tribuna ovest, oppure su w