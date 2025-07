PARTITA DEL CUORE: NAZIONALE CANTANTI BATTE QUELLA DEI POLITICI, SPETTACOLO NEL SEGNO SOLIDARIETA’

L’AQUILA – È stata una serata di gol, musica e solidarietà quella andata in scena ieri allo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia dell’Aquila, dove per il secondo anno consecutivo si è disputata la Partita del Cuore. A sfidarsi, come nella passata edizione, la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici, con i cantanti che si sono imposti per 8 a 6, riscattando così la sconfitta ai rigori dello scorso anno.

L’evento, trasmesso in simulcast su Rai 1, Rai Radio 2, RaiNews.it e RaiPlay, ha coinvolto un pubblico numerosissimo, in uno stadio completamente esaurito. L’obiettivo era chiaro: sostenere il Progetto Accoglienza, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù in collaborazione con Caritas Italiana, per garantire vitto, alloggio e supporto alle famiglie dei piccoli pazienti provenienti da contesti di guerra o forte disagio.

Dal punto di vista sportivo, la partita è stata vivace e ricca di emozioni. I cantanti hanno chiuso il primo tempo avanti 6-2, trascinati da uno scatenato Fede, autore di una tripletta. A segno anche Benji (2 gol), Moreno, Niccolò Filippucci – al suo debutto in maglia azzurra – e Antonio Orefice.

La Nazionale Politici, guidata in panchina dal tandem Ignazio La Russa – Pierferdinando Casini, ha provato a riaprire il match nella ripresa, accorciando le distanze con i gol di Pellicini, Morrone, Donno (che ha mostrato una maglia arcobaleno in sostegno ai diritti LGBTQ+), Nesci e Romani. Nonostante il tentativo di rimonta finale, i cantanti hanno mantenuto il vantaggio, chiudendo la gara sull’8-6 e lasciando aperta la sfida per una possibile “bella” nel 2026.

Tra i politici in campo anche volti noti come i ministri Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Alessandro Giuli, oltre a Matteo Renzi, Maurizio Gasparri, Giorgio Mulè, Maurizio Lupi e Lucia Ronzulli.

Lo show ha brillato anche oltre il rettangolo verde. Durante le pause e l’intervallo si sono esibiti artisti del calibro di Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, Orietta Berti con Fabio Rovazzi sulle note di “Cabaret”, Mietta, Gaetano Curreri e gli Stadio con l’omaggio a Eleonora Giorgi, Sal Da Vinci sulle note di “Rossetto e caffè”, Riccardo Fogli e naturalmente Topo Gigio.

Momento particolarmente toccante quello con Arisa, accompagnata da 100 bambini, per un intenso omaggio a Mogol che ha emozionato tutto lo stadio.

La conduzione è stata affidata a Eleonora Daniele, che ha raccontato alcune storie toccanti di piccoli pazienti dell’Ospedale Bambino Gesù, coinvolgendo il pubblico in momenti di grande umanità.

Poco prima del fischio d’inizio, è stato letto un messaggio profondo e ispirato di Papa Leone XIV, che ha voluto così salutare i partecipanti e i telespettatori:

“Cari amici che giocate o assistete alla partita del cuore, questo vostro incontro mi induce a condividere alcune riflessioni; a partire dal significato delle parole che lo definiscono: “partita” e “cuore”. Partita significa, in questo caso, incontro. Un incontro dove anche gli avversari trovano una causa che li unisce: quest’anno, in particolar modo, quella dei bambini che chiedono aiuto, dei bambini che arrivano in Italia da zone di guerra, e ai quali un progetto dell’Ospedale e della Fondazione Bambin Gesù e della Caritas Italia offre accoglienza”.