PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO: AL VIA DISCUSSIONE DOCUMENTO CONGRESSUALE, MARINELLI CANDIDATO UNICO

PESCARA – Si svolgerà da domani 23 giugno fino al 30 giugno la discussione nei circoli del Partito Democratico abruzzese sul documento congressuale alla base della candidatura di Daniele Marinelli come segretario. Essendo l’unico candidato, si insedierà e sarà proclamato in assemblea entro le prossime due settimane.

Marinelli sottolinea che “mentre siamo impegnati nel confronto per la costruzione di una coalizione, politica e civica, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, la consultazione dei nostri circoli sul territorio è l’opportunità per dare, attraverso i contributi delle nostre e dei nostri dirigenti e militanti, ulteriore spinta all’iniziativa politica, attraverso la concretezza dei temi, l’individuazione delle esigenze e delle urgenze dei territori. Il documento congressuale è in questo senso un decisivo punto di riferimento anche nel dialogo con le altre forze politiche. Tanto sarà da fare quando torneremo al governo regionale, perché l’Abruzzo ha molte potenzialità inespresse, perché i quattro anni di amministrazione Marsilio lo hanno lasciato indietro proprio in un momento storico in cui era necessario impegnarsi, progettare, accelerare”.

Per Marinelli “va posta attenzione innanzitutto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Tra le tante questioni da affrontare figura senza dubbio quella della salute: la sanità ha fatto registrare in questi anni perdite pesantissime per quanto riguarda le prestazioni e servizi. C’è necessità impellente di investimenti. Poi il lavoro: bisogna tutelare lavoratrici e lavoratori abruzzesi e creare nuove opportunità di occupazione. Abbiamo bisogno di una legge quadro sulle politiche attive e di una spinta di visione su politica industriale e agricola, mancate completamente in questi anni, per far ripartire la regione”.

Daniele Marinelli presenterà le priorità e gli obiettivi del suo mandato in una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 26 giugno a Pescara.