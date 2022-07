PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO: IL 13 LUGLIO ASSEMBLEA PER “CANTIERE PER L’ALTERNATIVA”

L’AQUILA . “Dopo il voto, le priorità del Pd” è il titolo dell’Assemblea regionale del Partito Democratico che si svolgerà ad Atri, in provincia di Teramo, all’Hotel Du Parc, mercoledì 13 luglio dalle 17.30.

Vi parteciperà Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione del Pd.

Nel corso dell’evento sarà presentato il Manifesto per l’Abruzzo: idee cardine attorno alle quali costruire la coalizione che contenderà la Regione alla destra nel 2024.

Sono stati infatti invitati all’Assemblea rappresentanti di forze politiche e civiche con le quali il Pd vuole dialogare: tra questi, Articolo Uno, Sinistra italiana, Movimento Cinque Stelle, Insieme per il futuro, Italia Viva, Azione, Europa verde, Partito socialista italiano, Più Europa, Abruzzo al centro, Polis 305.

Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, considera l’Assemblea regionale del 13 luglio “una tappa importante nel percorso di elaborazione e rinnovamento, che abbiamo denominato Prossima Generazione Abruzzo, che ci condurrà alle elezioni regionali del 2024. La nostra idea di alternanza si basa sul confronto sui progetti attorno al quale va formata un’ampia coalizione, civica e progressista. Vogliamo unire non limitandoci a escogitare astratte formule politiche bensì trovandoci in un’idea di Abruzzo. Mettiamo a disposizione il nostro lavoro, che abbiamo sviluppato anche attraverso i nuovi organi che abbiamo costituito con l’apporto di personalità indipendenti, come il Comitato per le Idee e la Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori, al tavolo della coalizione”.