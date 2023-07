PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO: TIZIANA DI RENZO PRESIDENTE, VICE SEGRETARIA LELIA KECHOUD

PESCARA – Si è svolta a Pescara l’Assemblea del Partito Democratico abruzzese, la prima dopo la proclamazione a segretario di Daniele Marinelli.

Nel corso del confronto sono stati eletti i componenti della Direzione e decise all’unanimità alcune cariche e funzioni, nomine queste quindi tutte unitarie.

Presidente sarà Tiziana Di Renzo, sindaca di Lama dei Peligni, vicepresidenti Giovanni Melchiorre e Andrea Castagna.

Vicesegretaria Leila Kechoud, confermato tesoriere Pino Venditti.

Sono stati inoltre eletti i componenti della Commissione di Garanzia che sceglieranno nei prossimi giorni la presidenza.

Il segretario ha annunciato che il coordinatore delle amministratrici e degli amministratori sarà Vincenzo D’Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo.

“Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro alle persone che avranno responsabilità di coordinamento e riferimento molti importanti in questa fase”, dichiara il segretario del Pd Abruzzo Marinelli.

“Siamo certi che il contributo che daranno sarà all’altezza dell’impegno che i militanti hanno speso e stanno spendendo per la riorganizzazione e il rilancio del partito. In Assemblea si è tenuto un bel momento di discussione politica, proseguiamo tutti assieme la strada tracciata verso le elezioni. Il Pd esce rafforzato nel suo spirito unitario a servizio della nostra regione. Continuiamo a lavorare a un’alleanza per l’Abruzzo a partire dalle forze politiche e civiche che qualche giorno fa hanno partecipato a Pescara al primo tavolo convocato dai gruppi consiliari”.