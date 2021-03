PARTITO DEMOCRATICO: AL VIA MOBILITAZIONE DEI CIRCOLI ANCHE IN ABRUZZO

PESCARA – “Avviamo la mobilitazione dei circoli del Partito Democratico in Abruzzo, nell’ambito della campagna lanciata all’assemblea nazionale dal nuovo segretario Enrico Letta”: lo scrive il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina in una lettera inviata alle segretarie e ai segretari di circolo.

Si legge nella missiva indirizzata ai 157 circoli del Pd in Abruzzo che “ogni circolo è chiamato a riunirsi, nelle modalità più opportune in riferimento alla situazione pandemica, e a produrre, entro il 31 marzo, un documento politico a partire dai 20 punti che sintetizzano le riflessioni della relazione di Letta di domenica scorsa. Quanto emergerà dal dibattito di ogni circolo sarà inviato al partito nazionale e confluirà in una sintesi per l’agenda politica dei prossimi mesi. Il Partito Democratico dell’Abruzzo ha una grande responsabilità all’interno del dibattito nazionale e quello inaugurato da Letta è un percorso in cui ogni iscritto può dire la propria opinione”.