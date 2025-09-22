PARTITO DEMOCRATICO: DAL 25 AL 28 SETTEMBRE FESTA REGIONALE DELL’UNITA’ A PESCARA

PESCARA – La Festa regionale dell’Unità torna a Pescara, a Villa De Riseis, dal 25 al 28 settembre. Quattro giorni di incontri, confronti, dibattiti, assemblee, ma anche musica e aggregazione.

Una festa “unica” che accoglie la Festa della Federazione provinciale aggiungendo temi che interessano la città e la provincia e una tappa della Festa de l’Unità tematica del Pd sulle Politiche industriali, promossa al Forum Industria del Pd, coordinato dall’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Andrea Orlando.

Stamane la presentazione con il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, Piero Giampietro per la Federazione provinciale di Pescara, la portavoce della Conferenza delle donne democratiche Roberta Tomasi e il segretario regionale dei Giovani democratici Saverio Gileno, in collegamento Andrea Orlando.

“Ringrazio il PD Abruzzo per aver proposto e ospitato la Festa nazionale in una regione che rappresenta un punto di forza per l’industria italiana, dall’automotive alla farmaceutica – esordisce l’onorevole Andrea Orlando, responsabile delle Politiche industriali del PD – . Qui si incrociano temi decisivi per il futuro, dai dazi alla geopolitica, fino alla necessità di una nuova politica industriale. La reindustrializzazione di Italia ed Europa è la condizione per garantire lavoro di qualità, innovazione, ricerca e maggiore autonomia. La Festa sarà l’occasione per trasformare questa sfida in una battaglia popolare, con momenti di confronto e ospiti di rilievo. Partiamo dall’Abruzzo, ma dentro un percorso nazionale che guarda al futuro del Paese”.

“La Festa sarà un contenitore e un luogo che darà la possibilità di parlare di tanti temi, a partire da quelli internazionali con la situazione che si vive a Gaza, a causa del genocidio in atto sotto gli occhi di tutti, a quelli locali, cittadini, in una Pescara che a prescindere da ciò che dirà il Consiglio di Stato, ha necessità di tornare al voto tutta, per scegliere un governo che la risollevi – introduce il segretario regionale Daniele Marinelli – . Argomenti anche regionali, come la sanità e il lavoro, passando su quelli inerenti le politiche industriali, che approfondiremo grazie alla Festa Nazionale dell’Unità tematica sulle Politiche industriali per cui ringraziamo Andrea Orlando al quale abbiamo chiesto di portarla in Abruzzo, perché con la crisi del manifatturiero e i problemi dell’automotive noi rischiamo lo smantellamento interi distretti produttivi. Mentre Marsilio si vanta sui dati dell’occupazione e non dice che fra i numeri ci sono anche quelli e quelle che lavorano anche solo per un giorno, che ci sono tante aziende che rischiano di chiudere e lavoratori e lavoratrici in Cassa integrazione. C’è una grande voglia di partecipazione e di comunità, perché c’è un solco sempre più profondo fra chi governa e chi vive la realtà. Noi vogliamo stare dalla parte della comunità e costruire insieme un’alternativa. Per questo siamo in campo, con le donne e gli uomini e i giovani del PD: ringrazio tutta la struttura, la Conferenza delle Donne Democratiche, i Giovani Democratici e la Federazione del PD di Pescara che arricchirà con temi locali questo percorso a cui vi invitiamo a partecipare”.

“Grazie alla segreteria regionale e provinciale perché dopo troppi anni la festa torna a Pescara – così Piero Giampietro, capogruppo in Comune, in rappresentanza della Federazione Provinciale – . È un fatto importante, un’esigenza sentita in questo speciale momento storico. Ci sono tanti temi nazionali, e la Federazione ha scelto di fare alcuni focus anche sulla provincia perché ci riguardano da vicino: c’è un appuntamento che parla dell’astensionismo, c’è un focus sulle aree interne e matching di tematiche che sono al centro delle esigenze dei territorio e di chi lo rappresenta. Facciamo il punto sulle priorità e come il Pd riuscirà a farsi promotore di questi argomenti. Sabato ci occuperemo della città di Pescara e degli spazi pubblici, come farli diventare una nuova misura della città cosa serve, cosa va cambiato per evitare progetti che si trasformeranno in una colata di cemento come la nuova sede della Regione”.

“È una festa che unisce ambito regionale, provinciale e nazionale con un tema che sentiamo forte in questo momento – aggiunge Roberta Tomasi portavoce delle Donne Dem -. Il PD ha intercettato la necessità di unità, di intenti e di confronto. Ringrazio la segreteria per averci coinvolto come Conferenza dentro il motore della Festa, ci saremo con momenti interni, come l’assemblea di domenica che ci consentirà di mettere a punto programmi e in iniziative. Ci saremo con due eventi, il 27 su donne e impresa in futuro, perché c’è bisogno di approfondimento della realtà sia a livello territoriale e femminile, altro appuntamento da noi molto sentito è sempre domenica sulla violenza digitale, a entrambi sarà presente la nostra portavoce Roberta Mori a ribadire una presenza a tutti i livelli sugli argomenti”

“Al centro della Festa ci sarà un’attenzione particolare alla questione Palestinese anche con un collegamento con la flottiglia in viaggio verso Gaza a bordo della quale c’è anche Arturo Scotto – conclude Saverio Gileno dei GD – . Giovedì tratteremo il tema della movida e della sicurezza sulla città di Pescara, la città della notte, ospite la giovanissima assessora alla cultura del Comune di Foggia. Sabato avremo un’iniziativa di calibro nazionale, sulla questione generazionale dell’industria con Andrea Orlando e la candidata unitaria alla segreteria nazionale GD, Virginia Libero e la rappresentanza sindacale, datoriale dell’Abruzzo e chiuderemo con la nostra assemblea regionale. Una festa che coinvolge tutta la comunità di cui siamo parte e che ora più che mai deve dare voce ai temi che riguardano persone e territori”.