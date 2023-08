PARTITO DEMOCRATICO ED ELEZIONI REGIONALI: INTERVISTA A SEGRETARIO REGIONALE MARINELLI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Nuovo corso del partito democratico con la vittoria di Elly Schlein al congresso, costruzione della coalizione “Abruzzo insieme” e scelta del candidato presidente per le elezioni regionali in Abruzzo della primavera prossima, contro il centrodestra del presidente uscente, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia.

Questi i temi dell’intervista a Daniele Marinelli, neo segretario regionale del Partito democratico abruzzese, che lì’8 luglio scorso ha preso il posto del senatore Michele Fina.

Marinelli, classe 1984, è cresciuto a Castel di Sangro dove è consigliere comunale dal 2015, capogruppo dal 2020. Ha studiato a Roma dove si è laureato in lettere e filosofia con specializzazione in storia contemporanea. Dal 2019 ha fatto parte della segreteria regionale del Pd come responsabile economia e poi organizzazione.