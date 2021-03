PARTITO DEMOCRATICO: FINA, “TEDESCHI NON FA PARTE NOSTRA COMUNITA’ POLITICA”

AVEZZANO – “Vorrei chiarire una volta per tutte che Gianfranco Tedeschi non fa parte della comunità politica del Pd, non lo rappresenta in niente, le sue pratiche politiche sono quanto di più distante dalla nostra visione e dai nostri valori”:

Lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

Fina aggiunge: “Se in un passato ormai lontano abbiamo lasciato che Tedeschi fosse di questo partito è stato per una grave colpa, dalla quale non mi sento estraneo, che ci ha impedito di separare radicalmente strade e destini. Non commetteremo ancora quell’errore. Prego quindi di non associare più il nome di Tedeschi al Pd”.