PARTITO DEMOCRATICO: PEZZOPANE IN DIREZIONE NAZIONALE, “DA OGGI INDOSSIAMO TUTTI STESSA MAGLIETTA”

L’AQUILA – Stefania Pezzopane, consigliera comunale dell’Aquila, ed ex deputata, è stata eletta nella Direzione nazionale del nuovo Partito Democratico.

Nel nuovo corso impresso dalla segretaria nazionale Elly Schlein, Stefano Bonaccini, il rivale alle primarie di Schlein, e appoggiato in Abruzzo da Pezzopane, è stato nominato presidente.

Tesoriere del partito sarà invece l’avezzanese Michele Fina, senatore e segretario regionale del Pd.

LA NOTA DI PEZZOPANE

Sono emozionata e commossa, sono stata eletta in Direzione nazionale del Partito Democratico, un incarico autorevole di direzione politica che porterò avanti con tutta me stessa.

Ho applaudito Elly Schlein proclamata Segretaria, e Stefano Bonaccini eletto Presidente ed ho trovato convincenti e complementari le loro parole. È nato il nuovo PD.

Quando sono stata raggiunta dalla bella notizia della mia elezione, mi sono uscite le lacrime. È un riconoscimento prestigioso, mi da tanta nuova energia ed è un segnale importante per L’Aquila e l’Abruzzo e per me come persona e come dirigente.

Ringrazio quindi Stefano Bonaccini e tutto il Comitato nazionale di Energia popolare. Ringrazio l’intera assemblea nazionale che mi ha votata.

È sicuramente un nuovo inizio da ieri per la nostra comunità Democratica e bisogna coltivare la speranza ed impegnarsi con umiltà e passione per questo nuovo percorso.

Auguro buon lavoro a Michele Fina, eletto tesoriere nazionale del Pd, un incarico importante e complesso. Un riconoscimento al Pd abruzzese.

Abbraccio Leila Kechoud, anche lei eletta in Direzione nazionale. Lei come me, si è impegnata a sostenere Stefano Bonaccini che in Abruzzo ha vinto sia tra gli iscritti che nelle primarie aperte a tutti.

Auguro buon lavoro anche a Claudio Mastrangelo ed Emanuele Felice anche loro abruzzesi in Direzione. Io sono l’unica Aquilana. Da oggi indossiamo tutti la stessa maglietta, quella del Pd, uniti in un percorso che ci dovrà vedere immersi tra la gente e nei loro problemi concreti.

Il nostro avversario è fuori di noi, è la destra di Meloni e co.

È indubbio che si avverte un clima diverso verso il Pd e che il congresso, nonostante le difficoltà ed il clima sfavorevole, ha portato nuova linfa vitale. Non disperdiamo questo entusiasmo. Non sprechiamo questa nuova preziosa occasione. Non deludiamo questa energia di popolo.

Viva il Partito Democratico, viva l’Italia.”