PARTITO DEMOCRATICO: SABATO COORDINAMENTO REGIONALE CON VICE-SEGRETARIA NAZIONALE TINAGLI

PESCARA – Sabato 10 aprile alle 18.45 Irene Tinagli, europarlamentare e vicesegretaria nazionale del Partito Democratico, parteciperà al Coordinamento del Pd Abruzzo. Al centro dell’incontro il Recovery Plan per l’Abruzzo, l’esito della consultazione dei circoli e le iniziative politiche in programma. Introdurrà il segretario regionale Michele Fina. Il suo intervento e quello di Irene Tinagli, al termine dell’incontro, saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina del Pd Abruzzo.

“Si tratterà – spiega Fina – di un incontro di grande importanza, che di fatto segna l’inizio di una nuova fase proprio a valle dei buoni riscontri avuti dalla consultazione dei circoli promossa su input del nuovo segretario nazionale. A questo proposito verrà presentata la squadra di affiancatori e ricostruttori che supporteranno i circoli e i territori nell’attività di rilancio dell’iniziativa politica. Sono grato ad Irene Tinagli per questa sua prima presenza in Abruzzo da vicsegretaria. Mi lega a lei una lunga amicizia e una collaborazione che risale al mio lavoro al Ministero di Giustizia. Le chiederemo una mano soprattutto nello sviluppo di un piano di Recovery per l’Abruzzo, facendo leva sulle sue competenze come economista e come Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo”.

Le prossime iniziative del Pd Abruzzo si svolgeranno alla presenza del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e dei componenti della segreteria nazionale Antonio Misiani, Chiara Gribaudo e Mauro Berruto.