L’AQUILA – Clamoroso esito delle primarie del Pd per la scelta del nuovo segretario nazionale: quando il computo delle schede è ormai arrivato all’80 per cento dei voti totali, Elly Schlein è avanti di sei punti percentuali: 53,8% per la deputata, 46,2% per il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un vantaggio irrecuperabile. E’ la prima donna alla guida del partito. Ed è la più giovane: ha 38 anni.

In Abruzzo ha invece vinto se pur di poco Bonaccini, con 10.368 voti, contro i 10.131 della Schlein.

Schlein ha vinto in provincia dell’Aquila e Teramo, Bonaccini in provincia di Chieti e Pescara.

Quella di Pescara è la provincia, con la rete diffusa di amministratori e circoli, a trainare il risultato in favore del candidato Bonaccini: 2593 voti contro i 2347 della competitor Schlein.

Nella provincia di Chieti Bonaccini ottiene 3719 voti su 6623 totali validi.

In provincia dell’Aquila Schlein 2.708 ha preso Bonaccini 2.051

In provincia di Teramo, Schlein ha preso 2.252 voti, Bonaccini 1.962 voti.

A L’Aquila città con 1.316 voti validi, Schlein ha sbancato con 961 preferenze, il 73 % mentre Bonaccini si è fermato a 356 voti, pari al 27%.

Schlein ha vinto anche in altre città, come Pescara, Francavilla, Teramo, Avezzano, Giulianova, Ortona, Chieti, Sulmona, Pineto, Lanciano, Città Sant’Angelo, con punte del 70% contro il 30% di Bonaccini, che però ha compensato con il voto dei piccoli centri. Ad esempio a Villa Ciliera, 550 abitanti, sono stati 144 votanti per Bonaccini e solo 11 per Sclhein, ad Abbateggio 350 abitanti, è finita 105 voti per Bonaccini e 1 voto per Schlein.

A sostenere Schlein, in Abruzzo, il segretario regionale e senatore Michele Fina, e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Tutti gli altri big, come Stefania Pezzopane e il deputato Luciano D’Alfonso, e gli altri consiglieri regionali dem hanno invece appoggiato con convinzione e pubblicamente Bonaccini.

Grande soddisfazione dell’aquilano Pietrucci, unico all’Emiciclo che ha sostenuto la neosegretaria: “ho sostenuto Elly Schlein apertamente ma con grande rispetto per chi ha creduto in Stefano Bonaccini. C’è stata una grande e straordinaria partecipazione. Due belle figure, quelle di Elly e Stefano, che spero possano lavorare insieme. Non disperdiamo questo patrimonio e attraverso l’unità del partito dobbiamo mantenere questo nuovo circuito di proposte e di idee. Adesso cominciamo tutti insieme a scrivere una nuova storia, che viene da lontano e andrà lontano”

Commenta il capogruppo Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci, schierato con Bonaccini: “Ha prevalso la Schlein e io sono a disposizione per dare una mano. In bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del Pd. Voglio ringraziare di il popolo delle primarie e i tanti volontari che si sono impegnati in questi mesi ed esprimo soddisfazione per la vittoria di misura di Bonaccini e della sua EnergiaPopolare nel nostro Abruzzo”.

Il Comitato Schlein ha accolto con un lungo applauso i primi dati ufficiali che sanciscono la vittoria. Tutti i parlamentari, i dirigenti e i big sono usciti dalla stanza dove sono riuniti da ore e hanno ascoltato insieme i numeri Nazareno. Alla fine, un lungo applauso e i primi timidi festeggiamenti.

Bonaccini ha riconosciuto la vittoria di Elly Schlein: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.

Saremo un problema per il governo Meloni”, le prime parole di Elly Schlein nel suo comitato elettorale dopo la vittoria. Il successo alle primarie “è la nostra risposta al picco di astensionismo che in Italia c’è stato, ora dobbiamo avere l’ossessione di recuperare questo astensionismo. Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Questo voto dimostra che il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”. Lo ha detto Elly Schlein parlando alla sede del suo comitato.

Alla fine i votanti sono stati circa 1,3 milioni. Non sono i 3,5 milioni del 2007o l’1,6 milioni del 2019. Ma si tratta di un risultato comunque insperato alla vigilia, quando i due contendenti stentavano a sbilanciarsi e, messi alle strette, dicevano che già un milione di elettori sarebbe stato un successo.

Bonaccini aveva vinto il “primo turno” con il 52,87% dei voti e la sua ex vice Schlein con il 34,88%. Gianni Cuperlo si era fermato il 7,96% e Paola De Micheli al 4,29%

Il distacco di quasi 20 punti poteva far pensare a un esito scontato delle primarie di oggi, ma il forte sostegno di cui la deputata nata nel 1985 a Lugano sembra godere nelle piazze lascia aperto più di uno spiraglio.

Hanno potuto ai gazebo tutti i cittadini italiani, quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra Ue con regolare permesso di soggiorno. Ammesso il voto online, ma solo a condizione di aver effettuato la pre-registrazione entro il 18 febbraio scorso. Per quanto riguarda i minori dai 16 anni in su, ma anche i fuorisede e i cittadini extra Ue, anche qui resta condizione essenziale per il voto la pre-registrazione effettuata entro il 24 febbraio.