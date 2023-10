PARTITO DEMOCRATICO: SI E’ INSEDIATA LA SEGRETERIA REGIONALE, VICE DI MARINELLI E’ LELIA KECHOUD

L’AQUILA – Si è insediata la segreteria regionale del Partito Democratico abruzzese, guidata da Daniele Marinelli, recentemente eletto.

“E’ una fase decisiva, dopo cinque anni di stasi e fallimento amministrativo, per il rilancio dell’Abruzzo – commenta il segretario -. Le componenti e i componenti della segreteria, che integreremo ulteriormente nelle prossime settimane, saranno chiamati a dare un importante contributo in termini di elaborazione tecnica e politica. Il nostro compito è quello di aprire una nuova stagione per l’Abruzzo, a partire dall’impegno del Partito Democratico a dare un significativo apporto per la stesura del programma del candidato Luciano D’Amico“.

Questi i componenti con le relative deleghe: Leila Kechoud (vicesegretaria), Anna Paolini (responsabile organizzazione), Emanuela Di Giovambattista (coordinatrice della segreteria), Domenico Di Michele (responsabile coordinamento circoli), Vincenzo D’Ercole (responsabile coordinamento amministratrici e amministratori), Giovanni Lolli (coordinatore del Comitato Idee), Carmen Ranalli (PNRR, pubblica amministrazione), Manola Di Pasquale (enti locali), Francesca Buttari (terzo settore, associazioni, welfare), Emilio Longhi (conversione ecologica, ambiente), Stefano Pagliaro (università, formazione politica), Annalisa Libbi (scuole, educazione, infanzia, istruzione, povertà educativa), Matteo Settepanella (antifascismo, contrasto mafie, legalità, trasparenza), Marielisa Serone D’Alò (diritti), Giacomo Carnicelli (coesione territoriale), Ermanno Natalini (aree interne), Fatima Di Giovannantonio (politiche migratorie e diritto alla casa), Michael Bomba (politiche agricole), Gianni Cordisco (economia, infrastrutture), Giorgio D’Ignazio (attività produttive, turismo, professioni), Anna Bosco (Europa, cooperazione internazionale), Lino Guanciale (cultura).

Istituiti anche alcuni dipartimenti: Urbanistica (responsabile Quirino Crosta), Sicurezza sul lavoro (Francesca Di Gregorio), Rapporti con associazioni (Paride Paci), Piccoli Comuni (Giuseppe Ferrante), SNAI (Mattia Tedeschi), Crisi demografica (Pamela Roncone).

Sono infine componenti di diritto della segreteria del Pd Abruzzo la portavoce regionale della Conferenza delle Democratiche Patrizia Panei e il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno. Invitati permanenti il tesoriere Giuseppe Venditti e la presidente Tiziana Di Renzo.