PARTONO INTERVENTI DI RECUPERO PINETA DANNUNZIANA, GIUNTA PESCARA APPROVA DUE PROVVEDIMENTI

PESCARA – Mettere in sicurezza il tracciato di via Pantini e le adiacenti zone verdi e, allo stesso modo, i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana onde consentirne la fruizione da parte della cittadinanza che lì tiene da sempre attività ricreative e sportive a beneficio di famiglie, ragazzi e anziani.

E’ quanto ha disposto nel pomeriggio la Giunta comunale approvando il progetto predisposto dalla Struttura tecnica del Servizio Verde pubblico e Parchi, che prevede un investimento di poco superiore ai 79 mila euro inserito nell’annualità 2021 del bilancio di previsione pluriennale.

Nello specifico, per quanto riguarda via Pantini si dovrà procedere all’abbattimento di 27 alberi e alla potatura di altri 44; nei comparti 3 e 4 vi saranno ulteriori 24 abbattimenti e la potatura di 75 alberi che, al momento, possono ritenersi salvi rispetto all’aggressione del fuoco nel grave incendio del primo di agosto. Per permettere di eseguire i lavori in piena sicurezza, verranno installati durante e dopo sistemi di dissuasione “palo-corda-palo” e strutture di confinazione che consentiranno agli utenti la frequentazione degli spazi verdi senza incorrere in rischi di qualsiasi specie. Va inoltre precisato che per l’esecuzione dei lavori sono state già acquisite le autorizzazioni di legge da parte del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e del Settore Qualità dell’Ambiente, Servizio Geologia e Siti inquinati presso il Comune di Pescara. Va infine sottolineato che la verifica complessiva effettuata nei mesi scorsi ha riguardato complessivamente 400 alberi, essendo state effettuate anche cinque prove di trazione. Se non insorgeranno difficoltà, al momento da escludere, le imprese incaricate dovrebbero concludere i lavori i tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio del 2022.

L’Esecutivo comunale aveva poco prima anche votato la presa d’atto delle conclusioni stilate nella relazione consegnata di recente dagli esperti Nevio Savini, Gianfranco Pirone e Dario Febbo, nominati dal sindaco nel gruppo di lavoro chiamato ad analizzare le modalità per procedere alla rigenerazione naturale e ambientale della parte della Pineta dannunziana andata distrutta nell’incendio. La relazione recepita oggi dall’amministrazione individuava azioni preliminari:

1) la rimozione, usando la massima attenzione e in piena sicurezza, della grande massa di rifiuti (bottiglie, oggetti in plastica etc.) che durante i sopralluoghi sono stati rinvenuti all’interno del perimetro del comparto 5, per intenderci quello andato totalmente distrutto;

2) in tempi molto brevi saranno portati via, utilizzando la massima attenzione e applicando le migliori misure di sicurezza per gli operatori, anche tutti i ruderi andati a fuoco e che costituivano le strutture dell’ex vivaio;

3) sono in corso le attività di monitoraggio, che andranno avanti per la durata della prima stagione vegetativa, dei germogli e degli eventuali segnali di ripresa di quegli alberi del tutto o in gran parte bruciati (olmi, pini d’aleppo, querce e latifoglie), informazioni in base alle quali si deciderà nel breve periodo a quali fusti rinunciare e quali conservare per favorire la ripresa botanica nel segno della naturalità. Fin qui i tre passaggi da realizzare nell’immediato.

“Stiamo portando avanti con solerzia – ha detto il sindaco Carlo Masci – tutti gli step che avevamo definito nel corso delle riunioni del Comitato per la Pineta dannunziana alla presenza dei tre esperti da me nominati, dei rappresentanti del mondo civile e delle professioni e della associazioni ambientaliste. Si entra dunque nel vivo dei lavori preliminari e di messa in sicurezza che si riferiscono ai siti danneggiati. L’obiettivo è naturalmente quello di rendere il prima possibile fruibili gli spazi verdi ai cittadini. E’ l’impegno che abbiamo assunto insieme al vicesindaco Gianni Santilli e a tutta la struttura tecnica comunale”.