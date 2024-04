PASQUA A PACENTRO: IL PAESE PRESO D’ASSALTO DAI TURISTI CON OLTRE 450 PRESENZE SOLO AL CASTELLO

PACENTRO – Anche per Pacentro, piccolo borgo della Valle Peligna nell’aquilano, arriva la sorpresa del turismo pasquale. Visite nei luoghi simbolo e assalto all’area camper allestita nel piccolo centro. Sono stati 50 i camper che hanno riempito gli stalli, con almeno due persone a bordo, circa 450 le presenze al castello Caldoresco dove è stata allestita una mostra permanente sulla storia del maniero.

“Questo aumento significativo e la costante presenza in paese sono un chiaro segno di apprezzamento per il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e turistico – commenta il sindaco, Guido Angelilli – Questo trend assolutamente positivo trova la sua radice in dieci anni di lavoro e di impegno della nostra amministrazione che ha puntato molto sul turismo attraverso un’attenzione costante al decoro e alla pulizia, al restauro e alla riqualificazione di moltissime aree urbane e alla promozione territoriale, anche con la partecipazione a molti bandi di finanziamento”.

Ricorda ancora il sindaco che “proprio di recente, nell’ambito della Green Community Maiella Madre, abbiamo concluso la pianificazione per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, riconoscimento che dovrà essere rilasciato da Europark. Il crescente numero di turisti non solo sta portando un beneficio economico alla nostra comunità, ma contribuisce a mantenere vive le tradizioni culturali e a preservare il patrimonio storico della nostra terra offrendo opportunità e stimolando lo sviluppo di nuove imprese nel settore turistico”. Nel corso del 2023 in 17mila avevano visitato il castello, superando le statistiche dell’anno precedente quando le presenze si erano fermate a 14mila.