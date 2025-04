PASQUA A PINETO: PIENONE A BORGO SANTA MARIA PER LE VIBRAZIONI E IL CRAZY HIT

PINETO – “È stata una Pasqua speciale e fuori dall’ordinario quella che si è svolta nella frazione pinetese di Borgo Santa Maria dove un pubblico delle grandi occasioni domenica 20 aprile ha partecipato al concerto de Le Vibrazioni. La nota band italiana ha conquistato il pubblico e animato anche i festeggiamenti Patronali in onore di Maria Santissima”.

L’iniziativa, a cura della neonata associazione “Noi per Borgo APS”, con il patrocinio e il supporto della Città di Pineto, si legge in una nota, “è stata dunque riuscitissima”.

Anche il lunedì di Pasquetta un numeroso pubblico ha scelto di divertirsi a Borgo con il Crazy Hit – Primo mash-up show in Italia, uno spettacolo musicale innovativo che ha chiuso in grande stile i festeggiamenti. Tanta partecipazione anche negli altri appuntamenti in programma in città per il 21 aprile: in particolare la Pasquetta Adventure al Parco Filiani con musica, divertimento e attività per l’intera giornata e il Pebble Party che si è svolto sul lungomare di Scerne con gonfiabili, musica live, dj set, street food e molto altro.

“Siamo felici del successo delle iniziative che si sono svolte a Pineto nei giorni di Pasqua e Pasquetta – commenta il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta – ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per organizzare i vari appuntamenti, quanti hanno garantito la sicurezza di tutti e le tantissime persone che hanno scelto la nostra città per due giornate di divertimento e spensieratezza. È stata una importante occasione di destagionalizzazione dell’offerta turistica, obiettivo che perseguiremo, sfruttando il calendario favorevole, anche nel ponte del primo maggio allorquando al Parco della Pace ci sarà il concertone dei Modena City Ramblers unitamente a altre esibizioni e approfondimenti sui temi del lavoro con l’intervento dei sindacati”.