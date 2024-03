PASQUA E PASQUETTA A SANTE MARIE: ECCO IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’

SANTE MARIE – È ricco il programma delle attività stilato per Pasqua e Pasquetta a Sante Marie (Aq) in collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Cooperativa Sette Borghi e la Riserva naturale Grotte di Luppa. Sia domenica 31 marzo, sia lunedì primo aprile sarà aperto il Museo del brigantaggio e dell’unità d’Italia e l’esposizione delle radio d’epoca. Si potranno visitare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Chi vorrà potrà prenotare un tour dei murales e del centro storico. La prima partenza ci sarà alle 10.30, poi a seguire ogni 2 ore. Visita a ingresso libero per immergersi nella natura primaverile della riserva naturale grotte di Luppa e soffermarsi per ammirare il paesaggio direttamente dalla grande panchina. Ci sarà modo di fare una pausa relax nell’area protetta o di soffermarsi per un pic-nic. Si ricorda di rispettare l’ambiente, non abbandonare rifiuti e non accendere fuochi.

Solo lunedì primo aprile è prevista una passeggiata sul sentiero delle fornaci con partenza alle 8.30 da piazza Aldo Moro (non serve prenotazione). Per informazioni e prenotazioni contattare Giacomo – 3394579819 (museo) e Luciana 339.7731850 (murales).