L’AQUILA – Dopo due anni di restrizioni a causa del covid, l’Abruzzo si prepara a festeggiare la Pasqua con una serie di numerosi eventi tra sacro e profano, che abbracciano arte, cultura, sport, tradizione.

Tra gli eventi della tradizione più noti c’è quello della “Madonna che scappa in Piazza”, una delle manifestazioni più importanti di Sulmona, un rito che il giorno di Pasqua riunisce in Piazza Garibaldi migliaia tra sulmonesi e turisti pronti ad accompagnare la statua della Vergine per le strade della città.

Numerose poi le iniziative di carattere culturale. Il Museo Nazionale d’Abruzzo sarà aperto nei consueti orari 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00) nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e I° maggio, con entrata gratuita nella festa dei lavoratori. Ma il Museo Nazionale d’Abruzzo raddoppia l’offerta. Continuano, infatti, fino all’8 maggio le aperture straordinarie del Mammut al Castello cinquecentesco dell’Aquila con prenotazione obbligatoria. Le aperture straordinarie del Munda si accompagnano a quelle del Mammut al Castello cinquecentesco e al programma di visite guidate del MAXXI L’Aquila.

E poi ancora fiere e mercatini, con “Tiello STREETto”, l’evento di street food con truck provenienti da ogni angolo d’Italia, all’Aquila dal 15 al 18 aprile, e il Mercatino di Pasqua di ArtigianGusto, organizzato da AMIP Associazione Eventi e Mercatini, in programma a Vasto dal 16 al 18 aprile.

Per chi volesse approfittare del weekend pasquale per fare un pò di sport e mantenersi in forma, da segnalare la “Camminata di Pasquetta”, 6,5 km di cammino nei percorsi pedonali di Vasto Marina, e il suggestivo tour in e-bike alla scoperta della Costa dei Trabocchi, un giro di 20km con partenza da Fossacesia adatto a tutti dai 15 anni in su.

Non mancano le attività per i più piccoli. A Giulianova per le festività pasquali l’associazione “GiocaCultura” propone il laboratorio “Uova ad Arte”; dalle ore 16,00, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno emozionarsi ed appassionarsi, in Pinacoteca “Bindi”, con il racconto animato della presenza nella storia dell’arte dell’Uovo, simbolo eletto della Pasqua e della Rinascita, grazie all’antico strumento giapponese del Kamishibai, traducibile come “dramma/teatro di carta”, antico metodo giapponese di raccontare storie, che ha avuto la sua massima espressione nel periodo del primo dopoguerra. Infine, i bambini si cimenteranno nella creazione di uova artistiche ispirate ai grandi artisti, da Piero Della Francesca a Bosh, da Bruegel a Filippo Palizzi con il suo acquerello in Pinacoteca “Bindi”, da Cézanne a Casorati, fino a Warhol e Koons.

Spazio poi ai festeggiamenti per il lunedì di Pasqua. Al Rifugio Montecristo, ai piedi del Gran Sasso, a partire dalle 10,00 e sino al calar del sole dj set, drink and food.

Torna poi “Arrostiland”, la mega pasquetta ideata da “Abbruzzo di Morris”, la community online che racconta l’Abruzzo con due b seguita da più di 60mila follower. Sono 3mila gli iscritti alla “più grande arrostata del mondo”, in programma a Vacri (Chieti), pronti a festeggiare il lunedì dell’angelo tra arrosticini e prodotti abruzzesi. Le regole sono sempre le stesse : possono partecipare “greggi”, ovvero gruppi composti da almeno 10 persone (5 donne e 5 uomini), con tanto di nome che testimonia tutta la creatività e lo spirito goliardico dei partecipanti.