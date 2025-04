PASQUA IN MUSICA: TORNA IL “PICENO POP CHORUS” NELLA FRAZIONE AQUILANA DI PAGANICA

L’AQUILA – Dopo il successo delle date natalizie il Piceno Pop Chorus torna a esibirsi in Abruzzo, stavolta nella frazione aquilana di Paganica. Nell’ambito delle Feste patronali, proprio nel giorno di Pasqua, domani sera gli 80 elementi del coro diretto dalla Maestra Giorgia Cordoni presenteranno uno spettacolo ricco di buona musica pop e di una contagiosa vivacità. Oltre 20 i brani in scaletta, dai capolavori di Baglioni, De Andrè, Battisti, Dalla, Renato Zero, Zucchero ai successi di Mengoni, Jovanotti, Mahmood, ai medley fra rock’n’roll e disco music, con un omaggio a Raffaella Carrà.

In più, i brani del nuovo repertorio. Il Piceno Pop Chorus, nato nel 2017, consta di 5 sezioni, di cui tre femminili (soprani, mezzi soprani e contralti) e due maschili (bassi e tenori) oltre a due musicisti, il chitarrista Marco Piccioni spalleggiato dal beat boxer Misaele Saldari, impegnato a riprodurre i suoni delle percussioni con la bocca e le corde vocali. L’effetto sorpresa nell’ascoltare la perfetta fusione di così tante voci e di un accompagnamento solo all’apparenza scarno, è garantito. Non sono molti in Italia i cori che eseguono musica pop; generalmente, infatti, la parola ‘coro’ è associata al gospel o alla montagna, ma nel caso del PPC è proprio il repertorio a fare la differenza, oltre alla verve dei coristi diretti da una Maestra coinvolgente e dinamica. Proprio a lei, Giorgia Cordoni, si devono gli arrangiamenti dei famosi brani in scaletta, adattati, rivisitati, “mashuppati”, per arricchirli con la maestria della coralità.

Il Piceno Pop Chorus torna con entusiasmo all’Aquila dove ha fatto vivere al pubblico un’effervescente serata nel luglio 2023, in occasione di una data del cartellone dei ‘Cantieri dell’Immaginario’. Domani, domenica di Pasqua, l’appuntamento è alle 21.30 alla villa comunale di Paganica.