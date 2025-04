PASQUA NELL’ALTO ATERNO: FESTIVAL CULTURALE DEI BORGHI RURALI DELLA LAGA AD ARINGO DI MONTEREALE

MONTEREALE – “Una celebrazione che affonda le sue radici nella cultura dell’Italia centrale e che, ancora oggi, è viva nelle aree montane dell’Aquilano. Un rito che torna per la prima volta dopo il sisma del 2016 insieme alle prelibatezze del territorio”.

Domenica 20 aprile, la comunità di Aringo di Montereale (L’Aquila) apre le porte al Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga e al ritorno della tradizione con l’evento “Pasqua nell’Alto Aterno – La Comunità di Aringo a tavola con la tradizionale colazione”, organizzato dall’Associazione Aringo Club APS in collaborazione con Laga Insieme APS e Condotta Slow Food L’Aquila.

Come si legge in una nota, la tradizionale colazione di Pasqua (offerta gratuitamente dall’Associazione Aringo Club APS) dunque simbolo della fine del digiuno quaresimale, sarà al centro della giornata, accompagnata da momenti di incontro, spiritualità e cultura popolare.

Non solo tradizioni a tavola, ma anche recupero della storia dei personaggi e dei luoghi simbolo di Aringo con i Cantori che, nel corso della giornata, faranno un giro nel paese fermandosi in alcuni siti più antichi del borgo per ricordare personaggi ed aneddoti in rime in ottava.

L’evento è sostenuto da numerose realtà locali e dal movimento Slow Food, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici e dei presìdi del territorio.

“Con l’evento nel giorno di Pasqua intendiamo mettere in evidenza l’importanza del cibo in queste grandi ricorrenze religiose. Queste pietanze preparate con grande cura dalle donne locali, continuano infatti a rappresentare delle importanti occasioni per riunire famiglie, rinnovare relazioni, auspicare l’abbondanza dei raccolti nei campi, ribadendo appartenenza alla comunità e il culto comunitario”, le parole congiunte del presidente dell’associazione Borghi e Sentieri della Laga Roberto Gualandri e della Condotta Slow Food l’Aquila.

Programma della giornata:

Ore 09:30 – Presentazione dell’evento e incontro con la comunità locale

Ore 09:45 – Benedizione delle uova

Ore 10:00 – “Aringo in versi”: itinerario attraverso il paese tra racconti, storia e rime in ottava

Ore 11:00 – Colazione pasquale con dolci e salati della tradizione, a cura di Aringo Club APS