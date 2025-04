PASQUA PER GAZA: MANIFESTAZIONE IN PIAZZA A PESCARA

PESCARA – Una manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese, nel giorno di Pasqua.

È l’iniziativa che si terrà domenica a Pescara, in piazza della Rinascita, alle ore 17:30. Ad organizzarla è il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, in collaborazione con la comunità dei cittadini del Bangladesh residenti in provincia.

L’iniziativa, spiega Acerbo, è stata estesa ad “associazioni, partiti e sindacati che sono da tempo come noi solidali con il popolo palestinese”.

Hanno finora aderito: Rifondazione Comunista, Deposito Dei Segni ETS, CGIL Pescara, Attac Abruzzo Molise, Pax Christi, Chieti Bene Comune- Movimento per l’ecologia sociale, Per il clima, fuori dal fossile, Kabawil, Foro H2O, Paese Comune, Arci Pescara, Collettivo Zona Fucsia, Sinistra Italiana/Avs Pescara, Radio Città, Federconsumatori Abruzzo, Cobas Pescara Chieti, ass. I Colori del Territorio, Oltre il Ponte.