L’AQUILA – Dalle aree interne alla costa, escursioni e gite fuori porta alla scoperta di paesaggi incantati e bellezze naturalistiche, giornate all’insegna della tradizione e nuove iniziative in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione.

Saranno tanti in Abruzzo gli eventi in programma per Pasquetta 2025, lunedì 21 aprile.

Ricco il calendario di eventi che cominceranno ad animare i paesi come le città principali già da Pasqua, offrendo diverse opportunità per passare una giornata di svago.

Tornano gli appuntamenti della tradizione, come le visite nei borghi per respirare la storia ed assaporare i piatti della cucina tipica locale, tra colazioni di Pasqua e gli immancabili arrosticini.

E così a Roccascalegna (Chieti), suggestivo borgo di appena mille abitanti, ai piedi dell’affascinante Castello, dove ogni anno per l’occasione le strade si riempiono di migliaia di visitatori, si alterneranno combattimenti medievali, musica, dimostrazione di caccia medievale con la Falconeria, spettacoli teatrali e di giocoleria e, per la prima volta, gli incredibili burattini che faranno la gioia dei più piccoli.

Non mancherà l’appuntamento con “Arrostiland” nota e partecipata manifestazione che da anni promuove la convivialità e le prelibatezze abruzzesi, a cominciare dagli arrosticini, tra le strade dei paesi più caratteristici della regione, riunendo migliaia di persone in gruppi di comitive denominati “greggi”. Sarà il comune di Torre de’ Passeri ad ospitare l’evento per l’edizione 2025. Una data praticamente già “sold out” viste le particolari modalità di svolgimento che richiedono un’organizzazione puntuale.

Per gli amanti della natura il Parco Paesaggistico Lauretum a Loreto Aprutino (Pescara) sarà aperto al pubblico per una giornata all’insegna di visite guidate e attività di educazione ambientale. Saranno organizzate passeggiate con guida nel Parco paesaggistico, alla scoperta dei giardini mediterranei e degli angoli verdeggianti e agresti che si affacciano sul borgo di Loreto, con spiegazione delle specie arboree e arbustive più importanti. I turni di visita guidata nella giornata di Pasquetta si svolgeranno nei seguenti orari: mattina: Ore 10:00 – Ore 11:00 – Ore 12:00; pomeriggio: Ore 15:00 – Ore 16:00 – Ore 17:00. Per le prenotazioni si può contattare il giardino scrivendo una mail a parcolauretum@gmail.com.

È stato poi comunicato il felice anticipo delle Grotte del Cavallone, che torneranno ad esser visitabili dal pubblico proprio dal 21 aprile, lunedì di Pasquetta. Le Grotte, considerate uno dei più importanti attrattori turistici della Maiella orientale, nel 2024 hanno fatto registrare 12 mila presenze; quest’anno l’obiettivo “è arrivare almeno a 20 mila” sfruttando proprio l’apertura anticipata e ponti festivi di aprile e maggio. Per arrivare all’ingresso delle Grotte, situate nel comune di Taranta Peligna, è necessario servirsi di un impianto a fune, cestovia, che permette, dopo 20 minuti, di essere in quota per l’accesso. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito grottedelcavallone.it.

Per i più avventurosi, ad esempio, Il Bosso, ha pensato a diversi pacchetti, nella Valle del Tirino, per esplorare in canoa le acque cristalline del fiume più pulito d’Italia o percorri in e-bike i sentieri tra natura e borghi incantati; o ai piedi del Gran Sasso, per trekking panoramici e tour in e-bike tra borghi medievali e gli altopiani che toccano il cielo; o del Parco della Maiella, alla scoperta della “Montagna Madre” con escursioni guidate alla ricerca di panorami mozzafiato e natura incontaminata; e ancora nel Sirente e Gagliano Aterno per avventure in e-bike in paesaggi selvaggi; lungo la Costa dei Trabocchi, pedalando in e-bike sulla spettacolare Via Verde, tra mare e antichi trabocchi sospesi sull’acqua; poi ancora Centro Visita del Lupo di Popoli, per un viaggio tra storia, natura e conservazione per conoscere da vicino il re del bosco o la Pineta Dannunziana e Sorgenti del Pescara, per passeggiate guidate tra natura e cultura, per scoprire angoli nascosti e tesori d’Abruzzo; non mancherà la Fortezza di Civitella del Tronto, con visite guidate alla scoperta della Fortezza spagnola più grande d’Italia, del borgo di Civitella del Tronto, del Museo Nina e del Museo delle Armi. (Tutte le info qui)

Pedalando lungo la Costa dei Trabocchi sarà poi possibile visitare le antiche macchine da pesca a cominciare dall’iconico Trabocco Turchino a San Vito Chietino, pronto per accogliere visitatori, curiosi e tutti coloro vogliano trascorrere piacevoli momenti. Un viaggio del tempo tra la storia dei traboccanti e le vicende di un giovane Gabriele d’Annunzio. Per tutte le informazioni e in particolare per chi voglia visitare il trabocco Turchino, attivi i contatti info@traboccoturchino.com e 0872 676616.

A Scafa (Pescara) sarà possibile trascorrere una giornata immersi nella natura del Parco Lavino, tra sorgenti sulfuree, pista ciclabile, area picnic e la suggestiva Geocupola Globulus Relax, divertimento e buon cibo.