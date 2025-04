PASQUETTA IN VETTA A FONTE CERRETO: RINVIATO EVENTO DEL 21 APRILE PER TEMPO INCERTO

L’AQUILA – Il consigliere comunale con delega con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, comunica che a causa dell’incertezza delle condizioni meteo e della probabilità di maltempo in quota, previsti per la giornata di lunedì 21 aprile, la manifestazione “Pasquetta in vetta”, in programma in località Fonte Cerreto, è stata rinviata.

Nelle prossime settimane verrà comunicata la data in cui l’evento verrà recuperato.