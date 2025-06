PASSACANTANDO (CONI) SI CONGRATULA CON RUGBY L’AQUILA EXPERIENCE PER IL TITOLO NAZIONALE UNDER 16

L’AQUILA – Il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, esprime le sue più sentite congratulazioni alla Rugby Experience L’Aquila per la straordinaria vittoria del titolo nazionale Under 16. In una cornice di pubblico numeroso e festante nello Stadio “Mario Lodigiani” di Firenze, i giovani talenti abruzzesi hanno conquistato il trofeo con una prestazione di grande carattere, imponendosi sul Valsugana Rugby Junior Padova con il punteggio di 19-17. “Questa vittoria è motivo di grande orgoglio per tutto il movimento rugbistico abruzzese” – ha dichiarato Passacantando – “I ragazzi di Rugby Experience L’Aquila hanno dimostrato impegno, determinazione e talento, valori che sono alla base dello sport e della crescita dei nostri giovani atleti. Il loro successo rappresenta un ulteriore stimolo per tutto il rugby regionale, consolidando la tradizione vincente della nostra terra”.

Il Presidente ha inoltre voluto sottolineare il valore simbolico di questa affermazione, dedicata a Mauro Zaffiri, figura storica del rugby aquilano, nel giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni. “Lo spirito e la passione di Zaffiri continuano a vivere attraverso le imprese dei nostri ragazzi,” ha aggiunto Passacantando. Un plauso va allo staff tecnico e ai dirigenti che con dedizione e competenza hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Il CONI Abruzzo continuerà a sostenere e promuovere il rugby giovanile, valorizzando i talenti e rafforzando la cultura sportiva della regione”.