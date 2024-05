PASSAPORTI: QUESTURA L’AQUILA, “APPUNTAMENTI ENTRO 4-5 GIORNI E AGENDA PRIORITARIA PRENOTAZIONI”

L’AQUILA – “In relazione all’articolo di stampa pubblicato in data di ieri, concernente il nuovo sistema di prenotazione sulla piattaforma Ministeriale per la prenotazione del rilascio dei passaporti, giova sottolineare che quanto segnalato non ha riscontro né presso la Questura né presso i Commissariati distaccati di Avezzano e Sulmona”.

È quanto si legge in una nota della Questura dell’Aquila, in merito all’articolo pubblicato da AbruzzoWeb, dopo diverse segnalazioni ricevute in merito a disagi e ritardi per la prenotazione dei passaporti (Qui il link)

“È da evidenziare che la Questura ed i predetti Commissariati sono in grado di fornire l’appuntamento in una tempistica che non supera i 4 o 5 giorni lavorativi, fermo restando che in caso di necessità è stata prevista l’agenda prioritaria che consente la prenotazione in tempi immediati”, conclude la nota.