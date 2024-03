PASSEGGIATA A CASTEL DI IERI PER CONOSCERE LE PROPRIETA’ DELLE ERBE SELVATICHE

CASTEL DI IERI – Con la primavera torna la voglia di passeggiare, di nuovi inizi e di leggerezza e di magia. Domenica 24 marzo, a Castel di Ieri, (L’Aquila) Daniela Di Bartolo, ricercatrice etno-botanica e donna delle erbe, ci farà conoscere Il Mondo in un Filo d’Erba – equinozio di primavera, ossia si parlerà delle selvatiche che incontreremo lungo il cammino. Le erbe spontanee diventano un motivo in più per parlare di buone pratiche, di cura e di rispetto del tempo naturale della vita e di un uso consapevole delle risorse a disposizione.

La passeggiata, accessibile a tutte e tutti, diventa un vero e proprio luogo di conoscenza e dialogo. La partenza è prevista alle ore 9:30 accanto alla chiesa di Santa Maria Assunta. Per informazioni ed inscrizioni: Daniela tel. 366 9346630 [email protected]