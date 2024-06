PASSEGGIATE PATRIMONIALI: CON ORSA MAGGIORE ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SANTA MARIA DEL PONTE

L’AQUILA – Una passeggiata patrimoniale, domenica 22 giugno, alla scoperta dei tesori di Santa Maria del Ponte, splendido borgo lungo la media valle dell’Aterno, in provincia dell’Aquila, che diede i natali allo scrittore Giovanni Titta Rosa, celebre per la Collegiata, da cui provengono opere d’arte come il Trittico di Beffi, e il un presepe in terracotta policroma e la statua di s. Antonio abate, quest’ultima di Saturnino Gatti, uno dei “castelli” fondatori della città dell’Aquila.

Ad organizzare l’esperienza, Orsa Maggiore Trekking e Ambiente, assieme a Foresta Modello Valle dell’Arno – FMVA, nell’ambito del programma “Conosci i nostri boschi?”.

Non una semplice escursione o visita guidata, ma un itinerario materiale e immateriale che porterà all’esplorazione e alla scoperta del territorio e della sua storia attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive più da vicino.

In sicurezza, accompagnati dalle guide escursionistiche di Orsa Maggiore Trekking e Ambiente, sarà possibile incontrare diversi testimoni appartenenti alla comunità di Santa Maria del Ponte, rappresentanti delle associazione e dell’amministrazione locale per un viaggio immersivo nel territorio, tra arte, natura e comunità. Un modo intelligente e sostenibile per valorizzare il patrimonio, conservandolo, facendo rete tra gli attori della società civile.

Percorso

8:30 – Ritrovo presso l’Aia di Santa Maria del Ponte (introduzione e saluti dell’organizzazione)

9:00 – Partenza del cammino – accompagnati dalle guide di Orsa Maggiore Trekking e Ambiente. Lungo il percorso interventi a cura di Associazione Culturale Ricreativa S. Maria del Ponte

13:00 circa – ritorno all’Aia – con rinfresco per i partecipanti a cura di Associazione Culturale Ricreativa S. Maria del Ponte

Distanza 4km

Durata 4 ore circa

Difficoltà T percorso escursionistico alla portata di tutti

Dislivello +173/-192

Equipaggiamento obbligatorio

Scarpe da trekking obbligatorie

Cappello, occhiali da sole, crema protezione solare

Borraccia

Bastoncini telescopici consigliati

Quota di adesione a partecipante incluso di assicurazione giornaliera, spese di accompagnamento e a sostegno delle spese dell’Associazione locale: 10€ Per i minori di 12 anni le escursioni sono gratuite.