“PASSI E PAGINE”: A FONTECCHIO LABORATORIO ITINERANTE NEL PAESE, CON CREAZIONE LIBRO D’ARTISTA

L’AQUILA – “Passi e pagine, Fontecchio itinerante”: per il prossimo week end di sabato 27 e domenica 28 maggio, il collettivo Le Officine, in collaborazione con Tratturo magno 101, offrirà un laboratorio itinerante, a partecipazione gratuita, con la possibilità di realizzare un libro d’artista, all’esito della scoperta del paese medioevale lungo la media valle dell’Aterno, in provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco regionale Sirente Velino, alla conoscenza dei personaggi ed i luoghi protagonisti della storia passata, tra realtà e leggende, fino ad arrivare alle iniziative e progetti attuali e futuri, delle nuove realtà attive nella comunità, all’insegna dell’arte e della cultura.

La partenza è alle ore 10 dal laboratorio d’arte Le Officine, con il seguente itinerario, che si concluderà alle ore 13 circa: Libera Pupazzeria, Fontecchio International Airport, piazza del Popolo, fontana trecentesca, torre dell’orologio, Spazio della Memoria, piazza San Nicola, Cornone, Conceria medioevale, Fonte del Rio e la casa di natura e arte La Kap.

Il laboratorio itinerante è rivolto a famiglie, adulti e bambini, turisti, appassionati di arte, ma anche a chi vive quotidianamente questo territorio e le zone limitrofe.

Un’accompagnatrice racconterà la storia di Fontecchio in modo non convenzionale ovvero facendo dei salti temporali e creando una trama tra passato, presente e futuro. Durante la passeggiata i partecipanti saranno invitati a fermarsi, a riflettere, ad “osservare” e “ascoltare” in modo insolito l’ambiente circostante utilizzando tutti i cinque sensi. Si tratta di attività pratiche, alla portata di tutti, in cui sarà possibile interagire con lo spazio circostante attraverso diversi materiali forniti dall’organizzazione per sperimentare un nuovo modo di vivere il paese e scoprirlo dal punto di vista della pratica artistica, del gioco, e delle sensazioni.

Si osserveranno gli elementi architettonici e naturali tipici del paese, si ascolteranno i suoni ambientali e artificiali, si giocherà con i sensi, la tecnologia e l’artigianato, infine si potranno mangiare i prodotti tipici del territorio in un momento di convivialità e condivisione, nella cornice naturale che questo territorio offre l laboratorio si concretizzerà quindi in un libro d’artista. Ogni partecipante porterà a casa il proprio manufatto “souvenir”, che racconterà l’esperienza della passeggiata nel borgo di Fontecchio.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Fontecchio e di Caporciano, di Touring Club Italiano e con il sostegno di Fondazione Carispaq.

Per prenotarsi si può telefonare al 335.5994.204 oppure al 348.640.0746, o anche inviando una mail all’indirizzo: [email protected]