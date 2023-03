PASSOLANCIANO, D’AMARIO: “D’ALFONSO SI E’ DISTRATTO, CHE FINE HA ACCORDO PROVENZANO?”

PESCARA – “L’onorevole D’Alfonso urla e chiede lumi sul progetto di Passolanciano-La Maielletta, evidentemente si è distratto e non comunica con i consiglieri regionali del PD che la scorsa settimana in seconda commissione hanno preso contezza e votato all’unanimità la fattibilità dell’impianto di risalita ad ammorsamento automatico”.

Lo scrive in una nota l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, replicando alla domanda del deputato Pd Luciano D’Alfonso “Che fine hanno fatto i ben 22,5 milioni di euro per il comprensorio di Passolanciano?”, tema della conferenza stampa convocata questa mattina.

“La domanda che invece rivolgiamo a lui è: ‘Che fine hanno fatto le somme dell’accordo Provenzano del Governo, in cui lui era Presidente della Commissione Finanze, che si sta rivelando un vero e proprio imbroglio nei confronti delle Regioni nelle quali sono finiti i soldi del finanziamento, che ad oggi non riusciamo ad avere a disposizione?'”, chiede a sua volta D’Amario.

“Il progetto di cui parla è un intervento molto complesso che riguarda un impianto di risalita ad ammorsamento automatico, impianto di innevamento e variabilità e parcheggi ricadenti in zona parco situati ad oltre 1500 metri di altitudine e sottoposti a numerosi vincoli. Il progetto di fattibilità tecnico economico si è concluso ad eccezion fatta per il parcheggio di Lettomanoppello osservato dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio. Attendiamo quindi la restituzione delle somme per poter finalmente partire”, conclude l’assessore regionale.