PASSOLANCIANO MAIELLETTA: DI MARCO, “MANCA L’ATTO CHE CONCEDE AI COMUNI L’APPALTO PER 500 PARCHEGGI”

CHIETI – “L’Arap attribuisce a mezzo stampa ai sindaci di Lettomanoppello, Pretoro e Roccamorice la responsabilità di appaltare i 500 parcheggi a servizio del comprensorio sciistico Passolanciano-Majelletta, tra Pescara e Chieti, ricompresi nei 20 milioni di euro dei fondi Masterplan per il rilancio degli impianti, ma non esiste alcun atto che autorizzi tale scelta. Questo risulta dall’accesso agli atti da me richiesto al Commissario dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive per avere contezza sullo stato dell’arte amministrativo di progetti e procedure. Ad oggi non risulta alcun atto condiviso e firmato dai sindaci che concretamente risolve i problemi dei parcheggi necessari ad accogliere l’utenza degli impianti”.

Così, in una nota, il consigliere regionale PD Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Infrastrutture.

“Mi chiedo: con tutti i problemi che avrà l’Arap a fronte del processo di fusione e trasformazione in Aruap voluto dall’esecutivo regionale e che legherà le mani e il futuro di questo organismo per via della pesante dote di debiti che erediterà, che senso ha dare notizie che non corrispondono alla realtà dei fatti? – incalza Di Marco – Avrò modo di chieder chiarimenti sul caso durante la seduta della Commissione Vigilanza prevista per marzo proprio a Passolanciano e, purtroppo, a neve ormai sciolta e con una stagione invernale resa difficile dalla precaria gestione degli accessi da parte di Regione e Anas. In quella sede chiederò tempi e azioni certe, lo farò insieme agli operatori e ai sindaci, su cui Arap di fatto ha scaricato non solo la gestione complessa del caos procurato dall’inerzia regionale sia sul fronte logistico e sia turistico, ma anche quella sulle infrastrutture, cioè i parcheggi, che erano parte integrante del progetto Masterplan”.

“Porteremo alla luce anche tutte le incombenze avute in questi mesi e anni, perché è impossibile sottacere la disattenzione rispetto ai circa 17 milioni di euro a disposizione dal Masterplan di cui non viene ancora impiegato un euro sugli impianti. Vogliamo che il presente Marco Marsilio si faccia carico di una soluzione tempestiva, perché se la stagione attuale è andata com’è andata, quella dell’anno prossimo non può partire senza almeno queste certezze e, soprattutto, senza che l’Arap faccia fino in fondo quello che deve”.