PASSOLANCIANO-MAJELLETTA: ARAP E REGIONE, “POLEMICHE STERILI, IMPEGNO PER SOLUZIONI SOSTENIBILI”

L’AQUILA – “Il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare un piano integrato che tenga conto non solo degli aspetti infrastrutturali, ma anche dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici che rendono unico il territorio. La pubblicazione dell’avviso per la seggiovia, la disponibilità ad accogliere proposte per gli impianti di innevamento e la possibilità di reinserire lo skipass unico in una futura programmazione dimostrano la nostra volontà di collaborare con tutti gli attori interessati, puntando a soluzioni condivise e sostenibili”.

A fronte delle recenti discussioni sollevate sul tema del rilancio del comprensorio sciistico di Passo Lanciano-Majelletta, la Regione Abruzzo e Arap, in una nota, “ritengono necessario fare chiarezza per riportare l’attenzione sui fatti e sul lavoro che si sta svolgendo”.

“È doveroso precisare – afferma il commissario Arap Mario Battaglia – che la programmazione iniziale risalente al 2016, si basava su un’idea generica, non supportata da un progetto tecnico operativo. Gli interventi non erano sostenuti da uno studio di fattibilità adeguato, generando incertezze operative e la necessità di successive correzioni quando, nel 2018, si è cercato di recuperare il tempo perduto”.

“È importante sottolineare – aggiunge – che l’individuazione delle aree destinate ai parcheggi di scambio è stata effettuata in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali interessate, in particolare con i sindaci dei Comuni di Lettomanoppello, Roccamorice e Pretoro e l’Ente Parco. Questa scelta è stata guidata dalla volontà di rispondere alle specifiche esigenze del territorio e di garantire una pianificazione condivisa e partecipata”.

“Ad oggi – continua -, siamo pronti a convocare una Conferenza dei Servizi. Tuttavia è imprescindibile la collaborazione dei Comuni interessati, ai quali spetta fornire le indicazioni definitive sui terreni da espropriare. Nonostante i solleciti, in particolare al Comune di Lettomanoppello, tali indicazioni non sono ancora pervenute”.

“Per quanto riguarda la seggiovia ad ammorsamento automatico a Passo Lanciano, è in via di pubblicazione un avviso pubblico per una manifestazione di interesse. Questo strumento, attraverso la procedura del dialogo competitivo, mira a coinvolgere imprenditori anche locali, anche in forma consortile, per individuare soluzioni gestionali. Tale processo consentirà agli operatori economici di sviluppare proposte innovative, con la Regione disponibile a sostenere e incentivare economicamente i progetti ritenuti idonei. Questo avviso avrà l’obiettivo di raccogliere proposte progettuali innovative e sostenibili, che saranno valutate attentamente in base a criteri di fattibilità, efficacia e coerenza con gli obiettivi strategici regionali”.

“Le sterili polemiche che continuano a caratterizzare il dibattito pubblico – aggiunge il sottosegretario Daniele D’Amario – non rendono giustizia all’impegno e agli sforzi che la Regione Abruzzo sta profondendo per il rilancio di Passo Lanciano-Majelletta. L’attuale amministrazione ha ereditato una programmazione carente e priva di visione strategica, risalente al 2016, ma ha lavorato con determinazione per superare le criticità e trasformare le idee in progetti concreti.

“Invitiamo i soggetti realmente interessati a contribuire al rilancio del comprensorio, partecipando attivamente agli strumenti di consultazione e proposta che la Regione sta predisponendo. Il nostro impegno è massimo e continueremo a lavorare con trasparenza e determinazione per raggiungere risultati concreti nell’interesse del territorio e della collettività impegnati nel promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio sciistico”, concludono.