PASSOLANCIANO-MAJELLETTA, FEBBO E D’AMARIO: “AL VIA GLI INTERVENTI PER IL RILANCIO DEL COMPRENSORIO”

CHIETI – “Questa amministrazione regionale crede fortemente sulla valorizzazione turistica delle stazioni Passolanciano-Maielletta e con i fatti concreti smentirà tutti coloro, soprattutto nel centrosinistra, che hanno insinuato la mancanza di interesse o programmazione. A dichiararlo sono il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo e l’assessore regionale Daniele D’Amario che spiegano come “il progetto finanziato dal Masterplan- Patto per il Sud per un importo complessivo di oltre 20,2 milioni di euro e prevedere 6 interventi: Seggiovia ad ammorsamento automatico (€ 8.160.000,00); Impianto di innevamento (€ 7.300.000,00); Sistema Skipass unico (€ 1.160.000,00); Recupero edificio polivalente (€ 1.480.000,00); Viabilità e parcheggi (€ 1.250.000,00); Valorizzazione turistica del comprensorio (€ 850.000,0)”.

“Va ricordato che il Governo regionale, in seguito alla pandemia, ha subìto la restituzioni dei fondi al Governo Conte per far fronte all’emergenza economico-sanitaria. Alla Regione è stato lasciato solo il 7% necessario per la fase di progettazione. Nonostante tutto, il lavoro è andato avanti, con il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse e soprattutto del Parco che ha già dato un parere favorevole di massima allo stesso, consentendo tra l’altro di procedere nell’iter per le autorizzazioni al Via, per farci trovare pronti nel momento in cui le risorse sarebbero tornate disponibili, a brevissimo come ci confermano voci Ministeriali”.

Proprio nel corso dell'ultima seduta di Giunta regionale – sottolineano Febbo e D'Amario – è stata approvata una delibera molto importante che autorizza il primo intervento che interessa l'edificio polivalente di Passolanciano-Majelletta, da 'Recupero Edificio Polivalente' a 'Sostituzione Edilizia Edificio PolivalenteO, e prevede la demolizione e ricostruzione per un importo pari 1.480.000 euro. Al posto dell'attuale edificio, in totale stato di abbandono da oltre 20 anni, nascerà un nuovo manufatto dotato di ampi posti auto e locali commerciali e civili. Alla fine degli interventi, l'Abruzzo potrà contare su impianto all'avanguardia tra i più importanti, se non il principale, del centrosud che ci consentirà di arricchire la nostra offerta turistica rendendola sicuramente più competitiva a livello nazionale e non solo".

“Inoltre, Tra i vari progetti che la Regione intende realizzare, assume particolare importanza un lago, a valle dell’impianto, che sarà utilizzato per l’innevamento, per la raccolta delle acque da utilizzare anche in caso di incendi, e quanto accaduto nel corso del 2021 ne dimostra l’assoluta necessità, oltre al discorso turistico con un parco un attrezzato da destinare ai ragazzi”.

“Va sottolineato inoltre che a dispetto delle critiche strumentali di un centrosinistra a corto di argomenti, questa Regione punta tantissimo sul comprensorio di Passolanciano – Majelletta e sta realizzando qualcosa di concreto dopo oltre 30/40 anni di trascuratezza, con la complicità di taluni imprenditori che hanno sempre ostacolato la crescita del comparto ” concludono Febbo e D’Amario.