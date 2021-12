“PASTICCIO CENTRO DESTA SU PESCARA COLLI”, PD: “BOCCIATO INTERVENTO CON COPERTURA FINANZIARIA CERTA”

PESCARA – “Altro pasticcio del centrodestra su Pescara Colli. Questa volta la buccia di banana è il Piano triennale delle opere pubbliche in discussione in queste ore: per un solo voto il Consiglio Comunale ha infatti bocciato l’unico emendamento della seduta odierna con una copertura finanziaria certa per gli interventi sul quartiere collinare. L’emendamento era stato presentato dal centrosinistra”.

Lo dicono i consiglieri comunali del Pd pescarese Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo e della lista Sclocco sindaco Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, che aggiungono: “In questo modo i Colli perdono la possibilità di un intervento puntuale e con certa copertura finanziariaperché nella giornata di oggi il centrodestra ha puntato tutto su un emendamento dedicato all’incrocio fra via Fonte Romana e via Monte di Campli sul quale ci siamo astenuti perché la copertura finanziaria è assolutamente incerta e dunque anche la sua realizzazione diventa indefinita, mentre per un solo voto è stata bocciata la riqualificazione di Largo Madonna con copertura finanziaria certa che avevamo proposto”.

“Spiace che quando si parla di questo quartiere il centrodestra si inalbera, forse perché si sente ancora scottato dagli effetti dell’autovelox-bancomat posto su via di Sotto e che paradossalmente ha contribuito in maniera decisiva al bilancio del Comune di Pescara”, sottolineano.

“Lavoreremo ancora per redistribuire gli interventi del Piano triennale in modo più equo e giusto fra i quartieri della città senza le penalizzazioni e i pasticci visti stamattina”, concludono.