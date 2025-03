PASTORALE DELL’EMERGENZA: ALL’AQUILA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DELLA CARITAS AMBROSIANA

L’AQUILA – Venerdì 21 marzo arriveranno all’Aquila i volontari della Caritas Ambrosiana iscritti all’iniziativa “Corsie d’Emergenza” per vivere una esperienza formativa a pochi giorni dalla ricorrenza del sisma che, nel 2009, colpì tragicamente il capoluogo abruzzese.

“Corsie d’emergenza” è un percorso esperienziale e formativo sul tema della gestione delle emergenze promosso appunto dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Milano.

Il percorso, iniziato nel 2024, ha l’obiettivo di formare giovani volontari (tra i 20 e i 35 anni) affinché diventino Coordinatori delle Emergenze sul territorio diocesano, entrando a far parte della squadra di volontari di Caritas Ambrosiana che interviene e gestisce le emergenze nazionali. Da anni Caritas Ambrosiana, infatti, è attiva a livello diocesano e nazionale in caso di alluvioni, terremoti e altre tipologie di emergenze.

“A seguito del continuo aumento del numero e dell’intensità dei fenomeni metereologici avversi che colpiscono il nostro territorio – si legge nel sito web della Caritas Ambrosiana – abbiamo deciso di attivarci più strutturalmente per migliorare ancora di più la rete di aiuti che Caritas mette a servizio delle persone e delle comunità colpite da queste calamità, con particolare attenzione ai soggetti più fragili”.

La prima tappa dei giovani ambrosiani nel programma realizzato dalla Caritas diocesana dell’Aquila guidata da don Dante di Nardo, sarà a Paganica venerdì pomeriggio quando, alle 15,30, saranno accolti dal parroco don Dionisio Rodriguez per un incontro testimonianza. Alle 18 i giovani si recheranno ad Onna dove incontreranno il parroco don Cesare Cardozo.

Sabato mattina, 22 marzo, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio”, i giovani partecipanti al percorso “Corsie d’emergenza” incontreranno l’Arcivescovo Emerito dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, che interverrà sul tema “La Carità Samaritana”. Successivamente il Preside dell’ISSR, don Daniele Pinton, illustrerà l’Ufficio per la Pastorale dell’Emergenza, istituito nel 2020, primo caso tra le diocesi italiane, proprio dal Cardinale Petrocchi. Nel pomeriggio di sabato ci sarà l’incontro con i familiari delle vittime e in serata la visita ad alcuni luoghi significativi della città.

L’esperienza formativa dei giovani ambrosiani terminerà domenica nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, Chiesa giubilare dell’Arcidiocesi, dove l’Arcivescovo Metropolita, Mons. Antonio D’Angelo, alle ore 10,30 presiederà la celebrazione eucaristica.