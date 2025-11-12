PATATA DEL FUCINO IGP: NUOVI INCENTIVI MASAF, APERTE ADESIONI A MARCA 2026

CELANO – In seguito alla partecipazione, in qualità di partner, al progetto “Contratto di Filiera UNAPA”, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha approvato, con Decreto numero 0444632 del 12 settembre scorso, la concessione di specifiche agevolazioni per la partecipazione a manifestazioni fieristiche: le misure, finalizzate a valorizzare la promozione dei prodotti italiani di filiera, saranno accessibili a tutti i produttori aderenti al comparto Patata del Fucino IGP.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino – si legge in una nota – ha dunque deliberato l’inserimento della partecipazione a Marca by BolognaFiere & ADM, in programma il 14 e 15 gennaio 2026, tra le attività previste dal progetto di Filiera.

Tutti i produttori che fanno parte della filiera Patata del Fucino IGP e desiderano partecipare direttamente all’evento potranno presentare la propria adesione entro il 30 novembre 2025.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla sede del Consorzio, in Celano – Borgo Strada 14 n. 87, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.