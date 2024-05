PATENTI SPECIALI DISABILI: NIENTE COMMISSIONE A SULMONA E IL TRIBUNALE DEL MALATO INCALZA L’ASL

SULMONA – Disabili costretti a percorrere fino a 54 km per poter rinnovare le patenti di guida speciali. La denuncia arriva dal Tribunale per i diritti del Malato (TdM) di Sulmona (AQ) che protesta con la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila. La commissione medico-legale chiamata a vagliare le domande per il rinnovo della patente si riunisce negli ultimi tempi solo all’Aquila, costringendo gli utenti peligni a spostarsi per sottoporsi alla visita o, in alternativa, a rivolgersi ai privati.

“A seguito delle diverse segnalazioni giunte ho inviato una nota alla Asl con cui ho richiesto il ripristino nel territorio di Sulmona della commissione medico-legale per le patenti speciali. Nonostante in passato siamo riusciti a ripristinare il servizio, ad oggi sembrerebbe che gli utenti siano nuovamente costretti a effettuare le visite a L’Aquila. Ovviamente tale circostanza spinge gli utenti ad avvalersi di servizi privati” sottolinea la coordinatrice del Tribunale del malato, Catia Puglielli – Continuiamo ad affermare che la sanità deve essere vicino al cittadino, nel caso di specie è il medico che, anche una volta a settimana, deve venire a Sulmona, non il contrario”.