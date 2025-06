PATOLOGIE OVER 65: DOMENICA 22 SCREENING GRATUITO DI GERIATRIA NELLA FRAZIONE AQUILANA DI PAGANICA

L’AQUILA – La Geriatria dell’ospedale aquilano si cala nel territorio con uno screening gratuito di prevenzione sugli over 65, finalizzato a individuare sintomi di patologie tipiche della fascia d’età. ‘La vita non invecchia, il tempo non consuma ma arricchisce’ è lo slogan dell’iniziativa, intrapresa dal reparto Geriatria del San Salvatore, diretto dalla dott.ssa Mariapia Iovenitti, che si terrà domenica 22 giugno alla Villa comunale di Paganica. Dalle ore 9 alle 13 i cittadini partecipanti saranno sottoposti a controlli medici tramite la compilazione di questionari mirati alla verifica di parametri specifici, tra cui la misurazione della massa muscolare, il rischio cadute, la qualità del sonno e il declino cognitivo.

Si tratta di un test di prevenzione delle fragilità legate all’età, ai fini della diagnosi precoce, che sarà condotto con la collaborazione dei medici di famiglia. Infatti, i soggetti su cui verranno riscontrate problematiche, saranno indirizzati ai medici di base per prescrivere esami diagnostici, terapie e cure adeguate. Nell’ambito dell’iniziativa ci saranno dimostrazioni pratiche di attività fisica, a beneficio degli over 65, da parte di specialisti di osteopatia, yoga e altre discipline.

Peraltro la manifestazione, che si terrà con la collaborazione di diverse associazioni – Pro loco, centro sociale anziani, parrocchia, Vas donatori di sangue, Asd sporting club ‘Paganica ‘Fly factory ’- avrà uno spazio di carattere dinamico, caratterizzato da una passeggiata ‘metabolica’, a partire dalle ore 9, dalla Villa comunale di Paganica fino al santuario della Madonna d’Appari, insieme ad esperti che consiglieranno esercizi fisici ai partecipanti. Per l’occasione la Geriatria dell’ospedale San Salvatore sarà in campo con diverse figure professionali, medici, infermieri e ooss, per mettere a disposizione le proprie competenze a favore della popolazione.

“Con la nostra iniziativa”, dichiara Iovenitti, “è l’ospedale che si sposta verso i cittadini e non viceversa, nell’ottica di un’idea di prevenzione condotta nel vivo della comunità, con l’obiettivo di sondare la salute di una fascia vulnerabile della popolazione”