PATOLOGIE RESPIRATORIE: ALL’AQUILA IL 13 E 14 GIUGNO VISITE E SPIROMETRIE GRATUITE

L’AQUILA – I fari dell’ospedale dell’Aquila sulle patologie respiratorie attraverso visite e spirometrie gratuite.

Lo screening di prevenzione, che verrà attuato per iniziativa del reparto di Pneumologia e Utir, diretto dal dottor Gian Luca Primomo, è in programma venerdì e sabato prossimi, 13 e 14 giugno, al Delta 7, primo piano del San Salvatore.

Al reparto – viene spiegato in una nota – affluiranno i pazienti selezionati dai medici di famiglia tra i propri assistiti, nell’ambito di un percorso di collaborazione tra ospedale e territorio mirato ai controlli preventivi e alla diagnosi precoce.

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto Air Lab, con il coinvolgimento di ospedali di diverse regioni, costituisce un importante momento di monitoraggio delle malattie respiratorie, soprattutto asma e broncopneumopatie ostruttive.

Quest’anno la Pneumologia-Utir del San Salvatore parteciperà all’iniziativa nazionale per la terza volta consecutiva, nel segno di una continuità di presenza e di impegno che ha pochi riscontri a livello nazionale.

Visite e spirometrie verranno effettuate dalle ore 15 alle 19 di venerdì 13 e dalle 9 alle 14 di sabato 14 giugno. Alle due giornate di prevenzione prenderanno parte soprattutto pazienti della provincia aquilana.

Lo scorso anno le persone esaminate, sempre a titolo gratuito, furono 63, una soglia che quasi sicuramente quest’anno sarà superata.

I pazienti trovati con sintomi gravi o significativi, in seguito alle visite, saranno presi in carico e seguiti nel percorso di cure dal reparto dell’ospedale.

Le patologie polmonari in Italia hanno un’incidenza che si attesta attorno al 6% e il presidio aquilano, per potenziare l’azione di contrasto contro le malattie respiratorie, ha da tempo avviato ulteriori attività. Infatti nell’ottobre scorso è entrato in funzione un ambulatorio per asma e asma grave, aperto il lunedì pomeriggio, che attualmente segue oltre 200 pazienti. Nell’unità operativa, inoltre, operano gli ambulatori di fisiopatologia respiratoria e interventistica, fibrosi polmonare, patologia polmonare oncologica.