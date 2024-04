PATOLOGIE TIROIDEE: VISITE GRATUITE IL 6 APRILE A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

TERAMO – Tornano sabato 6 aprile dalle 9 alle 13 gli screening gratuiti per la patologia tiroidea nella sala polifunzionale di Castiglione Messer Raimondo (Teramo).

Le ecografie tiroidee saranno eseguite dal personale dell’Uoc di Endocrinologia dell’ospedale di Atri nel teramano diretta da Valeria Montani. L’organizzazione della giornata di screening è supportata dalla Croce Rossa Italiana di Roseto Teramo) e dal Comune di Castiglione. Le visite sulla patologia tiroidea sono gratuite e vengono organizzate ormai da diversi anni nell’area della Val Fino data la positiva risposta del territorio.

Vista l’alta incidenza nella provincia di Teramo di casi di noduli alla tiroide, questi esami sono utili anche per la diagnosi precoce dei tumori tiroidei. Dunque, prevenzione e diagnosi precoci giocano un ruolo fondamentale alla lotta contro le patologie nodulari. L’ecografia è un metodo non invasivo che permette di visualizzare la ghiandola tiroidea e identificare eventuali noduli o altre alterazioni. Gli esami per la prevenzione della patologia nodulare sono rivolti a tutta la popolazione già a partire dai 16 anni di età. Le visite sono gratuite e si eseguono senza impegnativa ma è necessaria la prenotazione che deve essere effettuata al numero 3342050027 già attivo.