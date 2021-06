PATTINAGGIO, INTERNATIONAL ROLLER DAY: I VINCITORI DEL CONTEST FOTOGRAFICO

L’AQUILA – Nello scorso fine settimana (12 e 13 giugno 2021) si sono svolte le valutazioni e le premiazioni dell’ International roller day – Photo Contest, nella meravigliosa cornice del Palazzetto dei Nobili, nel cuore del centro storico della città di L’Aquila. Il podio è stato conquistato da: prmo posto Giancarlo Aquilio con “The last step”; secondo posto Giancarlo Vetrone con “Ultimo metro al traguardo”; terzo posto Luca Parisse con “Non c’è crepa sul tuo cammino che non si possa superare”.

Una giuria d’eccezione composta da Roberto Grillo, fotografo professionista dell’aquilano, Fulgo Graziosi, responsabile nazionale dell’ente di promozione sportiva Csen, Alessia Lombardo, giornalista sportiva, segretaria e comunicatrice di L’Aquila Rugby asd e segretaria e comunicatrice della polisportiva L’Aquila Hockey, Francesco Pietropaoli, artista rinomato dell’Aquilano, Corrado Ruggeri, presidente del consorzio pattinaggio L’Aquila, ex campione del mondo di pattinaggio, Mimmo Emanuele, artista e pittore, Mario Spadolini, dirigente e grafico del Cpga L’Aquila.

Sabato 12 giugno, ad intervalli di tempo, sono arrivati i giudici che, visionando i dodici scatti, hanno espresso le loro valutazioni considerando i seguenti parametri: attinenza al tema, originalità dello scatto, qualità dell’immagine, espressività, tecnica, attimo, impatto visivo e movimento.

Dalla fine del mese corrente alla fine del mese di settembre 2021, le foto di cui trattasidegli autori Giancarlo Iezzi con “Ripartenze”, Mattia Gentile con “Impegno e stupore”, Massimo Vignini con “Respiro per la vittori”, Dino Pelini con “Elegance, speed and Harmony of women”, Maria Laura Catalogna con ”Donne e pattini per scivolare meglio sopra l’odio”, Andre Iezzi “United colors of skating”, Pietro Lucantonio “Dinamite”, Simona Vento con “Passione e perfezione” e Federico Etere con “Celeritas” comprese le prime tre classificate, saranno esposte su pannelli nelle vie principali di L’Aquila, una maniera per mettere a disposizione della cittadinanza i momenti più belli e significativi catturati durante gli Internazionali d’Italia Open che con quest’evento fotografico hanno dimostrato la valenza artistica e culturale dello sport rotellistico. e hanno valorizzato la nomina di L’Aquila quale “città europea dello sport 2022”.