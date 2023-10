PATTINODROMO MONTESILVANO, ARACU: “POTREBBE ESSERE SEDE WORLD SKATE GAMES”

MONTESILVANO – “Il pattinodromo che nascerà a Montesilvano potrebbero essere la sede dei Campionati del Mondo World Skate Games. Il sindaco mi ha assicurato che si accelererà con i lavori e se così sarà nella nuova pista ci sarà questa manifestazione di rilevanza mondiale”.

Lo ha detto all’Ansa il presidente nazionale della FiSr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Sabatino Aracu parlando del via al cantiere in via Alfieri per la costruzione del pattinodromo, che sorgerà accanto allo stadio comunale di via Foscolo, così da realizzare una vera e propria cittadella dello sport. I

l nuovo impianto verrà ultimato entro l’estate del 2024 grazie ad un finanziamento (fondi Pnrr) da 2 milioni e 500 mila euro intercettato dall’amministrazione comunale.

“La lungimiranza dell’Amministrazione comunale di Montesilvano- ha detto ancora il presidente nazionale della Fisr – è stata grande perché ha individuato l’impianto in una zona strategica a due passi da un grande centro alberghiero e pochi km da Pescara. Sicuramente sarà centro federale internazionale e non solo nazionale per gli sport rotellistici”.