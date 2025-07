PATTO REGIONALE DELLA CULTURA: SANTANGELO, “RUOLO CENTRALE BIBLIOTECHE”

PESCARA – Un documento che ribadisce “la centralità delle biblioteche nella dinamica di promozione della lettura, luogo di riferimento o sicuramente uno dei punti imprescindibili del discorso di rete che il patto deve attivare oltre all’importanza di allargare la base dei lettori partendo dalle fasce che più facilmente oggi si discostano dalla lettura o che a questa non si avvicinano mai, ma anche dai nuovi cittadini”.

Presieduto dall’assessore regionale con delega alla Cultura, Roberto Santangelo, si è riunito oggi, a Pescara, nella sede dell’Assessorato, il tavolo relativo al Patto regionale per la Lettura che riconosce la lettura come diritto fondamentale di cittadinanza e inclusione, strumento per la coesione sociale, la crescita personale e la lotta alla povertà educativa e come elemento per rafforzare la democrazia e l’equità sociale.

“Il percorso per varare il nostro Patto regionale – dichiara in una nota l’assessore Santangelo – è partito da un confronto interno a vari settori dell’Ente. In particolare sanità, sociale ed istruzione ma ha coinvolto anche le diverse biblioteche regionali che sono diffuse in contesti territoriali molto differenti, dalla costa teramana all’entroterra aquilano, e che rappresentano realtà molto diverse tra loro. Infatti, dalle storiche ex biblioteche provinciali si passa a biblioteche dal profilo più civico e di comunità”.

Nello specifico, il tavolo ha elaborato un documento condiviso con stackholder di valore regionale come la Soprintendenza archivistica e bibliografica all’AIB Abruzzo, Nati per leggere Abruzzo, le quattro ASL, Wikimedia Abruzzo, le organizzazioni sindacali e le Università.

Nel documento, inoltre – aggiunge Santangelo – “si punta a valorizzare i progetti già esistenti, a lavorare sulle buone pratiche già in corso mettendole a fattor comune, ma soprattutto a stimolare la crescita di nuovi patti tra Comuni piccoli che rappresentano una grande fetta del nostro territorio”.

Il Patto regionale deve, quindi, svolgere un ruolo fondamentale di supporto alla realizzazione delle reti locali e nell’ambito dello sviluppo e del coordinamento delle reti, un ruolo importante lo assume sicuramente il rapporto con le biblioteche scolastiche il cui polo si è da poco costituito a Chieti.