PATTO TERRITORIALE MARSICA: RINNOVO DELLE CARICHE, DI MICCO CONFERMATO PRESIDENTE

AVEZZANO – Rinnovo delle cariche per il Patto territoriale Marsica, l’agenzia di sviluppo per la valorizzazione del territorio.

L’assemblea dei soci, riunitasi ieri pomeriggio al Comune di Avezzano, ha confermato Rocco Di Micco alla Presidenza dell’Ente, accogliendo nuovamente la proposta del vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, che lo aveva già indicato nella precedente costituzione del Cda.

Confermato nel Consiglio di amministrazione anche Mauro Madonna, investito della carica di vicepresidente. Entrano nel Cda anche Raffaella Di Renzo (che subentra a Giovanni Stinelli), Domenico D’Antonio e Paolo Zazza.

Madonna e Di Renzo sono stati nominati su proposta del Comune di Avezzano, mentre D’Antonio e Zazza su proposta del sindaco di Carsoli Alessandro Marcangeli. Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione resteranno in carica per i prossimi tre anni.

“È stata l’occasione per il rieletto presidente del Patto territoriale di tracciare un bilancio sulle azioni messe in campo e sulle sfide future del Patto – si legge in una nota – Tra le azioni più incisive ci sono il protocollo d’intesa per la nascita di Marsica strategica e il lancio di due progetti nell’ambito dell’area funzionale urbana di Avezzano. Le sfide per il futuro, invece, coincidono con l’ambizione di creare un grande progetto per lo sviluppo turistico che coinvolga area funzionale e aree interne sotto un unico brand turistico targato Marsica”.

“Il Consiglio di amministrazione del Patto territoriale Marsica si rinnova dopo tre anni di intenso lavoro che hanno visto l’ente protagonista e tra i fondatori di Marsica strategica – ha precisato Di Micco – un coordinamento che raccoglie i tre enti che si occupano, a vario titolo, di sviluppo del territorio – Patto territoriale Marsica, Dmc Marsica e Gal Marsica – insieme al Comune di Avezzano, all’Unione dei Comuni, alla Provincia dell’Aquila con l’avallo della Regione Abruzzo. Attraverso Marsica strategica le tre agenzie di sviluppo intendono mettere a disposizione delle amministrazioni locali capacità e competenze per raggiungere una visione condivisa verso progetti strategici all’insegna del turismo lento e della mobilità sostenibile in grado di unire paesaggi, siti d’interesse e cultura dell’intero territorio”.

“L’obiettivo, ambizioso, del Patto territoriale – ha sottolineato Di Micco – è quello di raggiungere un’unità di intenti tra l’area funzionale urbana di Avezzano e le due Aree interne della Marsica. Intanto proprio all’interno dell’area funzionale urbana, il Patto territoriale Marsica, a cui il Comune di Avezzano ha delegato il supporto tecnico, ha lavorato a due progetti per la mobilità sostenibile attraverso due ciclovie che coinvolgono in tutto 12 Comuni marsicani”.

L’iniziativa è stata presentata giorni fa con grande entusiasmo nella sala consiliare del Comune di Avezzano.