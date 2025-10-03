PAVAROTTI 90: L’AQUILANO DE AMICIS ALL’ARENA DI VERONA CON I BIG DELLA MUSICA INTERNAZIONALE

VERONA – Il maestro aquilano Leonardo De Amicis tra i protagonisti, all’Arena di Verona, del concerto-evento “Pavarotti 90”, un tributo al grande Luciano Pavarotti, nel novantesimo anniversario della nascita del tenore, che ha riunito sul palco le voci più importanti della lirica e della musica leggera nazionale e internazionale.

Una serata memorabile, quella dello scorso marted’ 30 settembre, che ha visto sul palco, accanto a Plácido Domingo, artisti come Laura Pausini, Ligabue, Biagio Antonacci, Mahmood, Giuliano Sangiorgi, Andrea Bocelli, Luca Carboni, Umberto Tozzi, Il Volo, insieme ai giganti della lirica José Carreras, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Yusif Eyvazov, Jonathan Tetelman, Marcelo Álvarez, Fabio Sartori, Giuseppe Infantino e le soprano Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Mariam Battistelli, Giulia Mazzola.

“Una serata indimenticabile”, ha scritto sui social De Amicis, direttore artistico all’Aquila della Perdonanza Celestiniana e della rassegna estiva I Cantieri dell’Immaginario: “Accanto a Plácido Domingo, sul palco dell’Arena di Verona, con l’orchestra che respira con noi e un pubblico immenso, stracolmo di emozioni”, ha aggiunto.

Il Maestro ha poi sottolineato: “L’Arena gremita ha vibrato di arte, passione e memoria. Un abbraccio immenso alla musica, a Luciano e al suo sogno che continua a unirci”.

Chi non ha potuto assistere dal vivo all’evento potrà riviverlo prossimamente su Canale 5.