PAZIENTI DIROTTATI VERSO SANITA’ PRIVATA DA CENTRALINISTE: MULTIMEDICA DOVRÀ MOSTRARE GLI ATTI

MILANO – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso di Medicina Democratica contro Multimedica: i giudici hanno “confermato il diritto al pieno accesso agli atti nei confronti di un soggetto accreditato che svolge un pubblico servizio”, come ha spiegato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica.

Lo riporta FanPage.it.

Il ricordo al Tar era stato fatto lo scorso febbraio e partito tutto dalla testimonianza di una coraggiosa lavoratrice aveva raccontato cosa stava accadendo: la donna – in una trasmissione di Radio Popolare – aveva reso pubblica la decisione di Multimedica di introdurre una sorta di “premialità” in denaro per gli addetti al call center che riuscivano a far prenotare i pazienti una visita privata, rinunciando quindi a quella pubblica dove si paga solo il ticket o addirittura l’accesso è gratuito.