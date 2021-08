PESCARA – ” Non possiamo mettere la coccarda in tempo di pace e togliercela la in tempo di guerra: abbiamo finanziato un covid hospital, quello di Pescara, con 15 milioni di euro di soldi pubblici, e ora deve funzionare, deve assorbire i pochi casi di pazienti covid in terapia intensiva, ora dislocati anche in altri ospedali, situazione che non ha senso dal punto di vista gestionale”.

Lo dice ad Abruzzoweb, senza troppo girarci intorno il direttore generale dell’Agenzia sanitaria regionale (Asr) abruzzese, Pierluigi Cosenza, medico aquilano che fa parte del gruppo di lavoro istituito dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) chiamato a sviluppare un rapporto sul tema del Long Covid. Facendo seguito alla richiesta che va nella stessa direzione da parte del sindaco dell”Aquila, Pierluigi Biondi. Attualmente in Abruzzo sono 11 i ricoverati in terapia intensiva di cui 10 non vaccinati, e un paziente con gravi patologie pregresse vaccinato.

Di questi cinque sono ricoverati al covid hospital di Pescara, tre all’ospedale di Chieti, altri 3 tra Sulmona e L’Aquila.

