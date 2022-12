PD ABRUZZO, FINA: “DA YOUTREND EMERGE CRESCITA PARTITO, STRADA REGIONALI QUELLA DELL’ALLARGAMENTO”

L’AQUILA – “Proprio oggi YouTrend ci ha fornito uno studio comparato dei risultati elettorali delle ultime elezioni politiche. Emerge il dato che, nella sconfitta nazionale, il Pd in Abruzzo è cresciuto dovunque”.

Lo dichiara in una nota il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, a margine dell’Assemblea del Pd dell’Aquila che si è svolta oggi nella sede di via Paganica 3.

Fina prosegue: “Sono grato alle tante e ai tanti che in questi tre anni mi hanno aiutato nel processo di ricostruzione. Il Pd Abruzzo è chiamato, anche in questa fase congressuale nazionale, a continuare sulla strada della crescita e dell’allargamento: salutiamo con amicizia e affetto tutte le aggregazioni di centrosinistra che evidentemente si preparano alla costruzione di liste civiche per le prossime elezioni regionali. Di certo il Pd dialogherà con tutti in uno spirito di reciproco rispetto”.